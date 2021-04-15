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Четверг, 15 апреля 2021, 08:43 мск

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Возвращающиеся из-за границы россияне должны сдавать тест на коронавирус

При въезде в Россию все граждане должны стать тест на коронавирус. При этом правило действует для приезжающих любым видом транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«С 15 апреля всем гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации любым видом транспорта: в течение трех календарных дней со дня прибытия... пройти лабораторное исследование на Covid-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на Covid-19 методом ПЦР на ЕПГУ», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

До получения результатов теста необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства, добавили в Роспотребнадзоре.

Таким образом, правила въезда были ужесточены. Ранее ПЦР-тест был обязателен только для тех, кто возвращался в Россию самолетом.

Москва, Зоя Осколкова

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