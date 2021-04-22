Свердловчан оштрафовали на 3 миллиона рублей за несданные тесты на Covid-19

Вернувшиеся из-за границы жители Свердловской области заплатили уже более 3 миллионов рублей за то, что не сдали тест на коронавирус и не загрузили его на портал «Госуслуг». Больше всего штрафов – на сумму 2,2 миллиона – выписаны в течение 2021 года.

«По состоянию на 22 апреля на территорию Свердловской области из-за границы с 1 августа 2020 года прибыло 75 597 человек. В установленный законом срок после возвращения из-за рубежа прошли обследование на Covid-19 методом ПЦР и уведомили должным образом о полученных результатах 73 883 человека. У 1077 человек результат тестирования оказался положительным», – сообщили «Новому Дню» сегодня в региональном оперштабе.

1714 человек тестирование на коронавирус не проходили. В отношении 1664 уже составлены протоколы, материалы направлены в суд.

Судами с августа наложено 311 штрафов на общую сумму 3 041 500 рублей. Причем большинство были выписаны уже в 2021 году: на январь общая сумма штрафов составляла 723 тысячи.

Напомним, с 21 апреля изменился порядок тестирования для возвращающихся из-за границы. Сейчас прилетающие из Турции и Танзании должны сдавать не один, а два ПЦР-теста. Первый – не позднее чем через 72 часа по прилете, второй – не позднее чем через 5 суток после возвращения. С 1 мая такие правила будут распространяться вообще на всех въезжающих в Россию, в том числе из Абхазии. До получения результата тестрирования граждане должны будут соблюдать самоизоляцию. «Новый День» ранее посчитал, что семье из трех человек при путешествии за границу теперь только на тесты придется потратить 10-30 тысяч рублей.

«Исключений для привитых против Covid-19 и ранее переболевших новой коронавирусной инфекцией не предусмотрено», – уточнили в региональном оперштабе.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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