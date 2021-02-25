Из 60 тысяч прибывших из-за границы туристов коронавирус обнаружен у 1000 человек: тест сдают даже привитые

С момента открытия границ в августе 2020 года в Свердловскую область из других стран прибыли почти 60 тысяч человек, почти все они в первые три дня сдали тест на коронавирус и загрузили результат на «Госуслуги». Положительным он оказался у тысячи туристов. В оперштабе уточнили, что даже привитые вакциной «Спутник V» тесты сдавать по-прежнему обязаны.

«По состоянию на 25 февраля на территорию Свердловской области из-за границы с 1 августа 2020 года прибыло 59 824 человека. В первые 3 дня после возвращения из-за рубежа прошли обследование на Covid-19 методом ПЦР и уведомили должным образом о полученных результатах 58 363 человека. У 996 человек результат тестирования оказался положительным», – сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе.

Отдельно статистика по выборочным датам не ведется, поэтому узнать, сколько туристов вернулись в Екатеринбург после открытия прямых вылетов из Кольцово, не удалось. Но с середины января, когда мы публиковали данные об отдохнувших на Новый год, в регион прилетели 5 385 человек, почти все они сдали тесты на коронавирус, положительный результат выявлен у 42 прибывших.

Добавим, что на одном из брифингов заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил: тем, кто уже поставил оба компонента вакцины против коронавируса и получил прививочный сертификат, не обязательно сдавать тест на Covid-19 по возвращении из-за рубежа. Но сегодня в оперштабе опровергли эту информацию. В ответ на вопрос «Нового Дня» о вакцинировавшихся гражданах там сообщили, что продолжают действовать прежние требования главного санитарного врача России.

«В течение трех календарных дней со дня прибытия из-за рубежа гражданам РФ необходимо пройти лабораторное обследование на Covid-19 методом ПЦР, а информацию о результатах – разместить в специальной форме на портале госуслуг. До получения результата теста гражданам необходимо соблюдать изоляцию. Кроме того […] прибывшим из Великобритании необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания) в течение 14 дней. На 7-е и 14-е сутки по возвращении они обследуются на Covid-19. Исключение составляют члены экипажа воздушного судна», – сообщили в оперштабе.

Всего с августа 2020 года тесты не сдал 1461 человек, в отношении 1108 туристов уже составлены протоколы, материалы направлены в суды. Пока наложено 238 штрафов на общую сумму 2,278 миллиона рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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