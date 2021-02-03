Павел Креков: привитым от коронавируса жителям не нужно сдавать ПЦР-тест при возвращении из-за рубежа

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, что люди, которые уже поставили обе прививки от коронавируса и получили соответствующий сертификат, могут не сдавать ПЦР-тест и не загружать его результат на «Госуслуги» после возвращения из зарубежных поездок.

«Если привились от коронавируса и есть сертификат, могут не сдавать анализ. Сертификат для таких целей подойдет», – прокомментировал Креков сегодня во время брифинга.

Напомним, с 8 февраля из Кольцово возобновятся международные вылеты. Авиакомпании уже объявили о запуске рейсов в Турцию, Беларусь, ОАЭ и другие страны. Список их будет расширяться. Для тех туристов, которые не привились от коронавируса, в международном терминале екатеринбургского аэропорта открыли пункт тестирования.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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