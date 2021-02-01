В международном терминале Кольцово заработал пункт тестирования на Covid-19

С сегодняшнего дня в терминале В Кольцово заработал второй пункт тестирования на коронавирус – первый открыт в здании внутренних авиалиний. В новом пункте будут проходить тестирование пассажиры, которые прилетают из-за границы.

Напомним, 28 января оперштаб России сообщил, что с 8 февраля возобновляются международные вылеты из Екатеринбурга и ряда городов. Ожидается, что уже через неделю из Кольцово могут вылететь первые самолеты за границу. В планах авиакомпаний и туроператоров – программы в ОАЭ, Турцию, возможно, на Занзибар.

В связи с этим возникла необходимость открыть второй пункт тестирования на коронавирус в Кольцово, поскольку первый работает в терминале внутренних авиалиний и даже сейчас там бывают очереди из пассажиров, желающих сдать анализ.

«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области 1 февраля запустил работу дополнительного пункта в связи с возобновлением аэропортом Екатеринбурга международного авиасообщения. Сдать анализ можно на первом этаже терминала «B» круглосуточно и без выходных, – сообщает сегодня региональный оперштаб. – Пропускная способность второго пункта тестирования – 400 человек в сутки. Столько же может обслуживать пункт, работающий в Кольцово с сентября прошлого года».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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