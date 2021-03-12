Теперь в Кольцово можно сдать экспресс-тест на коронавирус

В международном аэропорту Кольцово появилась возможность сдать экспресс-тест на Covid-19. Услуга доступна в медицинском центре «КволитиМед» на первом этаже аэровокзального комплекса в зоне прилета международных авиалиний.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Кольцово, результат анализа на русском и английском языках придет на электронную почту заказчика через 8 часов после сдачи теста. Очереди на обычное и экспресс-тестирование – раздельные. Лаборатория «КволитиМед» осуществляет комплексную диагностику инфекционных заболеваний на собственной технологической площадке в Екатеринбурге. На результате анализа присутствует QR-код, что соответствует требованиям многих зарубежных стран. Также есть возможность получить результат непосредственно в аэропорту.

Напомним, в Кольцово уже работают два пункта тестирования на коронавирус – один в здании внутренних авиалиний, второй – для пассажиров, которые прилетают из-за границы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 12.03.21

За год пандемии в Свердловской области страховщики стали больше получать и меньше платить. / Во время полицейской погони нарушители выбросили из машины карабин с глушителем. / 12 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»