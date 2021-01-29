Эксперт: ожидаем, что первые рейсы из Екатеринбурга будут в ОАЭ и Турцию

После открытия авиасообщения из Екатеринбурга первые самолеты, скорее всего, полетят в ОАЭ, считает президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Также не исключено, что под занавес зимнего сезона появятся вылеты в Стамбул и на Занзибар, а с апреля могут начаться ранние программы по пляжной Турции.

«Конечно, для рынка открытие международного авиасообщения из Екатеринбурга – важнейшее событие. За долгие месяцы это одна из немногих позитивных новостей, которую мы давно ожидали, – прокомментировал открытие полетов из Кольцово президент УАТ, руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев. – Важно, что сейчас идет формирование весенне-летней навигации. И открытие Кольцово позволит реализовать акции раннего бронирования по массовым направлениям более уверенно. Для многих закрытые вылеты из Кольцово были сдерживающим фактором: как продавать туры из Екатеринбурга, когда аэропорт закрыт?»

По мнению президента УАТ, первыми зарубежными рейсами из Екатеринбурга будут рейсы в ОАЭ. Как ранее писал «Новый День», в расписании Кольцово даже значились рейсы компании Flydubai на февраль – еще до того, как авиасообщение открыли. Как говорили источники, перевозчик таким образом заранее занял удобные временные слоты, чтобы после открытия аваисообщения как можно быстрее приступить к полетам.

«Но авиакомпаниям еще предстоит пройти все консультации с Росавиацией, уточнить все моменты по возможным квотам на вылеты из городов. Не исключаю, что с конца февраля – начала марта рейсы в ОАЭ будут запущены», – отметил Михаил Мальцев.

Также, по данным ассоциации, ряд туроператоров рассматривает возможность запуска из Екатеринбурга полетных программ на Занзибар. Весной могут появиться рейсы в Стамбул – есть спрос со стороны туристов и интерес у туркомпаний. А уже с апреля, скорее всего, будут доступны туры в пляжную Турцию, появятся рейсы в Анталью.

«Главной проблемой, которая пока будет сдерживать туризм, остается неясность с Евросоюзом. Список стран, которые по-настоящему открыты для россиян – без карантинов, квот на вылет и прочих ограничений, – по-прежнему мал. Но в целом мы видим, что открытие Кольцово принципиально улучшает ситуацию и является хорошим знаком грядущего возрождения туротрасли в целом и заграничного туризма в частности», – добавил Михаил Мальцев.

Как сообщал «Новый День», с 8 февраля из Кольцово после 10-месячного перерыва возобновятся международные рейсы. Такое решение было принято оперштабом РФ накануне поздно вечером.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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