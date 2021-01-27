Туроператор начал продажу туров в ОАЭ с прямыми вылетами из Кольцово (СКРИН)

В ассортименте туроператора «Библио Глобус» появились туры в ОАЭ с прямыми вылетами из Екатеринбурга, начиная с марта. Несмотря на то что официально международное авиасообщение из Кольцово пока не возобновлено, забронировать путевку можно уже сейчас.

Туры отображаются в поисковой системе на сайте «Библио Глобус». Туроператор предлагает отдых в ОАЭ с прямыми вылетами из Екатеринбурга по вторникам, четвергам и воскресеньям, начиная со 2 марта. Если посмотреть одну из выбранных дат, увидим, что перелет будет осуществлять авиакомпания «Россия». Минимальная стоимость тура на двоих на 5 ночей – 98 500 рублей, но таких предложений мало. В основном цены начинаются от 100 тысяч. Добавим, что продавать туры в ОАЭ не запрещено: россияне уже не один месяц выезжают туда на отдых, но из аэропортов других городов.

Интересно, что в расписании аэропорта Кольцово тоже значатся рейсы в Дубай авиакомпании FlyDubai, причем с февраля.

Как пояснили «Новому Дню» знакомые с ситуацией эксперты, авиаперевозчик таким образом просто «бронирует» удобные временные слоты на случай, если перелеты из Екатеринбурга будут открыты. По мере приближения реальной даты рейса они убираются из расписания. В пресс-службе Кольцово «Новому Дню» сегодня рассказали, что пока никаких новостей о возобновлении международного авиасообщения нет.

В телеграме туристического агентства Friends Travel рейсы, которые неизвестно, состоятся ли, называют «рейсами-призраками». «Или туроператор Библио Глобус поставил сейчас полётную программу в ОАЭ из Екатеринбурга с марта, хотя международные вылеты из Кольцово пока под вопросом. Возможно Туроператор что то знает, возможно надеется, что аэропорт вскоре откроют. А возможно просто собирает деньги туристов», – пишут авторы канала.

Там же рассказывают, что рейсы на Пхукет на какое-то время ставил «Аэрофлот», но полетная программа в Таиланд в итоге была снята. То же самое было и летом 2020 года, когда перевозчики продавали билеты на рейсы, которые в итоге не вылетали.

«Конечно, туристы не отслеживают на регулярной основе информацию о том, куда можно лететь, а куда нет. Главная авиакомпания России продает билеты в страны, ну значит, туда можно, скорее всего, думают туристы. В итоге, приобретая билеты, пассажиры за пару дней до вылета получают сообщение авиакомпании об отмене рейса по причине отсутствия разрешения на международный полет», – пишут агенты, которые советуют туристам быть внимательнее и не покупать заранее билеты на рейсы по тем направлениям, полеты куда официально еще не разрешены.

Напомним, международное авиасообщение из Екатеринбурга закрыто уже 10 месяцев в связи с пандемией коронавируса. Последний самолет из Вьетнама приземлился в Екатеринбурге 29 марта. За прошлый год общий пассажиропоток Кольцово снизился на 44%, а международный – на 84%. Ни эксперты туррынка, ни областные власти не могут дать прогноз – когда же вылеты за границу будут доступны жителям Екатеринбурга.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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