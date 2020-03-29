В Кольцово прибывают последние рейсы из-за рубежа: как встречают туристов (ФОТО)

В Кольцово сегодня приземлился самолет с туристами из Нячанга. Вернувшихся из Вьетнама встречали медики в защитных костюмах. У всех сначала замеряли температуру тепловизором на выходе из самолета, затем, уже в аэропорту просили заполнить анкеты с вопросами о самочувствии и стране, где недавно был. Туристы говорят, что анализы у них не брали. Также всем напоминают, что ближайшие 14 дней необходимо провести дома, а при симптомах ОРВИ вызывать врача.

Рейс из Нячанга – плановый, однако в ряде стран путешественники ждут экстренных бортов, так как авиасообщение приостановлено. Также сегодня в Кольцово должен прилететь рейс из Таиланда.

Ранее глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских рассказывал, что медики готовятся к увеличению числа заболевших коронавирусом. «На этой неделе возвращаются практически все граждане, кто оставались за рубежом, больше бортов не будет. В мире сценарий неблагоприятный – риски, что они что-то привезут, высокие», – сказал Козловских. Он уточнил, что если эти люди вернутся зараженными, то заболевания проявятся в среду и четверг на следующей неделе.

Екатеринбург, Елена Иванова

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