За время пандемии санитарные врачи встретили в Кольцово 2500 самолетов и 160 тысяч пассажиров

За год с выявления первого случая коронавируса в Свердловской области санитарные врачи встретили 2500 самолетов в аэропорту Кольцово, на которых прилетели более 160 тысяч пассажиров. По словам медиков, недопущение ввоза Covid-19 в момент разгара пандемии позволило выиграть около 2 месяцев времени для подготовки коечного фонда.

«2500 самолетов было досмотрено, на которых прилетели более 160 тысяч человек. Было 92 вывозных рейса, на которых прилетели 7 тысяч пассажиров, 652 члена экипажа, в отношении них были проведены соответствующие противоэпидемиологические мероприятия. Часть прибывших пассажиров отказывались выполнять требования по двухнедельной обсервации. Был применен опыт дистанционного судопроизводства. В онлайн-режиме с летного поля рассматривались дела и выносились решения, прямо с летного поля люди доставлялись в обсерваторы», – рассказал сегодня на пресс-конференции в «Интерфаксе» главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

По его данным, с 1 августа, когда было открыто авиасообщение России с другими странами, из-за рубежа прибыли около 63 тысяч свердловчан. 98% из них вовремя сдали ПЦР-тест на коронавирус и загрузили результаты на «Госуслуги». В отношении 1200 человек были составлены протоколы об административном правонарушении, их ждут штрафы.

Как сообщал «Новый День», последний рейс из-за рубежа прибыл в Кольцово 29 марта. Как его встречали – в нашем репортаже.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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