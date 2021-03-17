Роспотребнадзор: после открытия вылетов из Кольцово количество завозных случаев Covid-19 не выросло

Прошло чуть более месяца с момента, когда из Екатеринбурга возобновились вылеты в другие страны после 10-месячного перерыва. Несмотря на существовавшие опасения, врачи и региональный оперштаб за это время не зафиксировали роста заболеваемости коронавирусом и завозных случаев инфекции.

«Мы пока в связи с более широким раскрытием авиарейсов не видим тенденций к увеличению числа завозных случаев, но очень внимательно отслеживаем ситуацию. Особо под контролем граждане, которые приезжают из Англии, где выявлен новый подштамм вируса. С увеличением количества рейсов продолжим эту работу», – рассказал на пресс-конференции, посвященной году коронавируса в Свердловской области, главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

Он также добавил, что с момента открытия границ России 1 августа в Кольцово из-за границы прибыли 62 863 человека и только у 1016 человек был положительный ПЦР-тест на Covid-19.

Но заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков все равно посоветовал всем в этом году выбирать отдых в пределах России и не подвергать себя дополнительным рискам.

«Спокойнее будет отдыхать на территории санаториев и курортов России, чем подвергать себя рискам. У нас был период, когда только открылось сообщение с Турцией, мы фиксировали случаи заноса именно оттуда. Давайте будем помнить о своем здоровье», – посоветовал Креков.

Ранее глава Роспотребнадзора по Свердловской области сообщил, что за год пандемии санитарные врачи встретили 2500 самолетов, на которых из разных стран прибыли 160 тысяч пассажиров.

Напомним, международное авиасообщение из Екатеринбурга возобновилось с 8 февраля. Сейчас из Кольцово напрямую можно улететь в Турцию, ОАЭ, Танзанию.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 17.03.21

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