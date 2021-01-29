Из Кольцово с 8 февраля возобновятся полеты за границу

Екатеринбург наконец-то вошел в список городов, из которых с 8 февраля разрешены вылеты за рубеж. Об этом сообщается на официальном сайте правительства России.

«С 8 февраля будут возобновлены перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска», – говорится в сообщении.

Также оперштаб принял решение с 8 февраля возобновить полеты в Грецию и Сингапур, но пока только из Москвы. Будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, с частотой не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта.

Напомним, международное авиасообщение из Екатеринбурга закрыто уже 10 месяцев в связи с пандемией коронавируса. Последний самолет из Вьетнама приземлился в Екатеринбурге 29 марта. За прошлый год общий пассажиропоток Кольцово снизился на 44%, а международный – на 84%.

Накануне правительство РФ разрешило Кольцово осуществлять авиасообщение с Арменией и Белоруссией. Также на этой неделе стало известно, что один из крупнейших российских туроператоров продает туры в ОАЭ с вылетом из Екатеринбурга в марте. В туристических кругах не исключали, что представители туристической компании знали что-то о скором открытии вылетов из Кольцово.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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