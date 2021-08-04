За год свердловчане, не сдавшие ПЦР-тесты после отдыха, заплатили 5,5 миллиона рублей штрафов

За год с момента возобновления международного авиасообщения в Свердловскую область из других стран прибыли 132,5 тысячи человек. Большинство туристов сдавали ПЦР-тесты на коронавирус. Но не все. Нарушители уже выплатили 5,5 миллиона рублей штрафов.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией 1 августа 2020 года. Тогда аэропорт Кольцово оставался еще закрытым, но в регион люди могли возвращаться стыковочными рейсами. Каждый возвращавшийся из-за рубежа с тех самых пор и по сей день должен сдать ПЦР-тест на коронавирус и загрузиь результат на «Госуслуги».

Из Екатеринбурга первые прямые рейсы за границу полетели 8 февраля 2021 года, и поток путешествующих вырос. Всего, по данным пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, с 1 августа 2020 года на территорию Свердловской области из других стран прибыли 132 530 человек.

«В установленный законом срок после возвращения из-за рубежа прошли обследование на Covid-19 методом ПЦР и уведомили о результатах (либо разместили сертификат вакцинированного) 129 269 человек. 3261 гражданин нарушил установленный порядок», – уточнили в Роспотребнадзоре.

В отношении 1680 человек уже составлены протоколы за непредоставление данных, материалы для рассмотрения направлены в суды, остальных ждет такая же участь. На данный момент судами Свердловской области наложено 516 штрафов на общую сумму 5 489 500 рублей.

Как ранее писал «Новый День», большая доля штрафов пришлась на летний туристический сезон, когда поток туристов в Турцию и другие страны заметно вырос.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 04.08.21

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