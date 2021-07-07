С начала курортного сезона уральцев, вернувшихся из-за границы без теста на ковид, оштрафовали на 1,8 млн рублей

С начала высокого отпускного сезона – с конца апреля – в Свердловскую область из-за рубежа вернулось более 22 тысяч человек. Почти все они сдавали два теста на коронавирус. Но 932 человека анализ не сдавали. За май-июнь суды выписали таким туристам штрафов на 1,827 миллиона рублей.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области публикует статистику по въезжающим из-за рубежа без разбивки по месяцам: по данным ведомства, с 1 августа 2020 года в регион вернулись 97717 человек. «Новый День» посчитал – сколько из них отдыхали за границей в мае и июне. По нашим подсчетам, с 22 апреля (дата, когда мы публиковали последние сводки) в Свердловскую область из других стран въехали 22 120 человек. Через портал «Госуслуг» результаты тестирования загрузили 21 188 человек. Причем большинство из них сдавали тесты дважды: с мая в России это было обязательным правилом для всех, включая переболевших и вакцинированных. Положительным тест за это время оказался у 138 человек. Еще 932 туриста результаты анализов не предоставили. В период с 22 апреля по 6 июля суды Свердловской области выписали таким людям штрафов на общую сумму 1,827 миллиона рублей.

С сегодняшнего дня Роспотребнадзор изменил правила въезда в Россию для отдыхавших за границей.

«Завершившим вакцинацию от СОVID-2019 в течение последних 12 месяцев или переболевшим коронавирусной инфекцией в последние 6 месяцев россиянам при въезде в страну с 7 июля 2021 г. не требуется проходить ПЦР-тестирование. Действующий электронный сертификат вакцинированного или переболевшего (находится в личном кабинете гражданина на портале «Госуслуги») необходимо разместить в соответствующем разделе на сайте «Госуслуг»», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Тем, кто не болел и не прививался, с 7 июля достаточно сдать один тест на коронавирус и загрузить его в течение трех дней после возвращения на «Госуслуги». До получения отрицательного результата тестирования необходимо соблюдать самоизоляцию. Требования распространяются на возвращающихся из-за рубежа россиян любым видом транспорта и из любой страны.

Всего с момента открытия российских границ в августе 2020 года в Свердловской области суды выписали 463 штрафа на общую сумму 4868500 рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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