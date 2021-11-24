С лета более 200 туристов оштрафовали на 2,4 миллиона рублей за отсутствие ПЦР-тестов

С начала августа в Свердловской области более 200 туристов через суд оштрафовали за то, что они после возвращения из-за границы не загрузили на «Госуслуги» результаты теста на коронавирус. Средняя сумма штрафа превысила 11 тысяч, всего отдыхающие заплатили 2,4 миллиона рублей.

Примечательно, что в последние месяцы протоколы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения…» составляются все реже. Их выписывают тем туристам, которые в течение трех дней после возвращения в Россию не загрузили результаты ПЦР-теста или не предоставили информацию о вакцинации на сайте госуслуг. По данным управления Роспотребандзора по Свердловской области, с начала августа 2021 года по 23 ноября 2021 года таких протоколов составлено всего три. Для сравнения: за период с августа 2020 года по август 2021 года их было 1680.

Ранее путешественники, возвращающиеся из Турции, рассказывали, что никто у них не просил по возвращении в Екатеринбург письменную анкету или QR-код о заполнении анкеты на «Госуслугах». В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области «Новому Дню» объясняли, что в аэропортах не встречают людей, поскольку они все равно регистрируются на сайте. Ведомство получает также информацию от органов МВД и погранслужбы ФСБ России о том, кто вернулся из-за рубежа, и если у него нет анкеты и не загружен на «Госуслуги» результат теста на коронавирус, то его ждет суд и, скорее всего, штраф.

Всего с августа 2020 года (с момента открытия авиасообщения России с другими странами, когда начали считать въезжающих из-за рубежа и просить ПЦР-тесты) в Свердловской области составлено 1683 протокола об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. За тот же период судами рассмотрено 727 административных дел, общая сумма штрафов превысила 7,9 миллиона рублей, сообщили в Роспотребнадзоре.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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