Туристы пожаловались, что никто не спрашивает QR-коды в Турции и анкеты в России

Россияне, которые отправляются на отдых в Турцию, должны ко всему прочему либо иметь сертификат о вакцинации, либо свежий результат ПЦР-теста на коронавирус на английском или турецком языке. А еще заполненную анкету с QR-кодом. Правда, в популярных аэропортах – в Анталье и в Стамбуле, рассказывают путешественники, никто даже не смотрит на эти бумажки. Турки не просят их и при заселении в отель, при посещении торговых центров, аквапарков и ресторанов. «Из нескольких десятков моих знакомых, кто в последние месяцы побывали в Турции, QR-код спросили только у одной девушки в какой-то стамбульской кофейне на Истикляле. Конечно, это не значит, что мы полетели, не сдав тесты, просто удивляет, что сквозь пальцы смотрят на вещи, которые реально могут снизить риск заражения», – рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка Алена Мусаковская, недавно отправившаяся в турпоездку.

О том, что в Турции у туристов не проверяют QR-коды и справки, говорят и другие туристы, кто недавно побывал в этой стране. Вернувшиеся в Россию также рассказывают, что и анкеты, заполненные в самолете или на «Госуслугах», тоже никто не проверяет. «Раздали всем в самолете анкеты. Заполнили, конечно. До этого еще на «Госуслугах» заполняли, скринили страницу с QR-кодом. Там было написано: «Покажите этот экран сотрудникам Роспотребнадзора в санитарно-карантинном пункте». Никаких сотрудников и никакого санитарно-карантинного пункта в аэропорту прибытия не было. Я точно знаю, что на нашем рейсе были больные коронавирусом – наши друзья еще в Турции стали температурить, сразу, как вернулись, сразу сдали тесты – оказались положительные. И вот 150 человек летели с ними в самолете – их как-то оповестят? Отследят? Посадят на карантин? Или они просто дальше пойдут разносить заразу? Непонятно, зачем какие-то ограничительные меры делать, когда можно распространение на этом этапе ограничить, но, видимо, никому это не надо», – пожаловалась свердловчанка Анна Ленивых.

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области «Новому Дню» объяснили, что в аэропортах не встречают людей, поскольку они все равно регистрируются на «Госуслугах». Ведомство получает также информацию от органов МВД и погранслужбы ФСБ России о том, кто вернулся из-за рубежа, и если у него нет анкеты и не загружен на «Госуслуги» результат теста на коронавирус, то его ждет суд и, скорее всего, штраф.

Что касается контактов с зараженными в самолете, то, как пояснили в Роспотребнадзоре, в каждом случае решение принимается эпидемиологом, и уже контактных, а не всех пассажиров рейса, уведомляют о необходимости соблюдать самоизоляцию. «Все пассажиры самолета должны лететь в масках, – напомнили там. – О положительных случаях лаборатории информируют и службу Роспотребнадзора, и лечебно-профилактическое учреждение по месту жительства».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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