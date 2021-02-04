Из Екатеринбурга запускают прямые чартеры на Занзибар

Прямые рейсы на Занзибар из Кольцово с 13 февраля заявила авиакомпания Royal Flight – стратегический партнер туроператора Coral Travel. Вылететь на танзанийский остров можно будет раз в 11 дней, пока полетная программа заявлена до середины мая.

«Новый День» ранее писал, что рейсы Royal Flight на Занзибар появились в предварительном расписании Кольцово на февраль, но на момент публикации они не были подтверждены. Накануне консолидатор чартеров туроператор Coral Travel официально сообщил, что расширяет географию вылетов в Танзанию: теперь улететь на отдых можно будет в том числе из Екатеринбурга. Первые рейсы запланированы на 13 и 24 февраля.

Как рассказали «Новому Дню» турагенты, первые борта будут в основном заполнены туристами, которые ранее уже купили тур на Занзибар с вылетом из других городов, но после открытия Кольцово их пересадят на прямой рейс. В целом менеджеры турфирм считают, что у прямых вылетов в Танзанию хорошие перспективы: направление пользовалось популярностью в этом сезоне даже с непрямым перелетом, поэтому можно ожидать загрузки прямых рейсов. Coral Travel пока заявил рейсы до 15 мая, но программа может быть как сокращена, так и продлена.

Как пишет сегодня «Вестник Ассоциации туроператоров России», другие российские туроператоры пока не планируют продавать туры в Танзанию с прямым вылетом из Екатеринбурга.

Отметим, в расписание Кольцово ежедневно добавляются все новые и новые рейсы. На сегодняшний день уже несколько авиакомпаний предварительно заявили о своей готовности летать в ОАЭ в феврале. На март появляется все больше рейсов во Вьетнам и Таиланд. Но, как ранее отмечали эксперты в беседе с корреспондентом «Нового Дня», не стоит ожидать, что все эти рейсы состоятся. Скорее всего, в текущем сезоне вылетов в Юго-Восточную Азию не будет.

Международное авиасообщение из Екатеринбурга будет открыто с 8 февраля. Уже начались продажи билетов в Дубай, Стамбул, Минск и Ларнаку.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 04.02.21

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