«Уральские авиалинии» запускают рейс из Екатеринбурга в Дубай с 14 февраля

Авиакомпания «Уральские авиалинии» анонсировала запуск прямого рейса из Екатеринбурга в ОАЭ с 14 февраля. Полеты в Дубай будут выполняться раз в неделю по воскресеньям, в дальнейшем перевозчик планирует увеличить частоту вылетов до четырех раз.

«Билеты уже в продаже. До конца марта рейсы будут выполняться 1 раз в неделю по воскресеньям, далее возможно увеличение частоты до 4 раз в неделю. Стоимость от 16500р. в одну сторону и от 32000р. за билет туда-обратно», – сообщает официальный телеграм-канал «Уральских авиалиний».

Перед полетом советуют ознакомиться со всеми действующими в связи с пандемией ограничениями и требованиями властей ОАЭ.

Напомним, с 8 февраля из Кольцово после 10-месячного перерыва возобновятся международные рейсы. Такое решение было принято оперштабом РФ накануне поздно вечером. В разговоре с корреспондентом «Нового Дня» сегодня президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев предположил, что первыми будут запущены рейсы в ОАЭ. Также не исключено, что из Кольцово полетят самолеты в Турцию и на Занзибар.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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