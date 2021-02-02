«Уральские авиалинии» открыли продажу билетов из Екатеринбурга на Кипр

Авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует начать полеты в Ларнаку с 7 марта. Чартерные рейсы будут выполняться раз в неделю, а с конца апреля – дважды в неделю. Билеты уже можно приобрести на сайте УА. Туристам из России придется сдавать тест до отлета и по прилете в аэропорт Кипра.

«Прямые рейсы будут выполняться с 7 марта один раз в неделю по воскресеньям, а с конца апреля планируется увеличение частоты до двух раз в неделю. Стоимость авиабилета по тарифу «Промо» от 15 500 рублей в одну сторону и от 28 000 рублей за билет туда-обратно, по тарифу «Эконом» от 20 000 рублей в одну сторону и от 37 000 рублей туда-обратно», – говорится в телеграм-канале авиакомпании сегодня.

Кипр действительно планирует с 1 марта разрешить въезд гражданам России, о чем еще в декабре сообщали власти республики. Согласно появившейся ранее информации, Россия войдет в «красный» список стран. Туристам из этого сектора нужно будет сдавать ПЦР-тест на коронавирус за 72 часа до вылета и еще раз – по прибытии в аэропорт Ларнаки. Тест будет стоить 40 евро на человека, платить за него должен сам турист. Правда, до 1 марта остается еще почти месяц, и правила въезда могут поменяться.

Добавим, что на текущий момент Республика Кипр не входит в список стран, с которыми Россия официально возобновила регулярное авиасообщение. Но, как пишет «Вестник Ассоциации туроператоров России», чартеры туда летают еще с осени. «Пока всеми этими рейсами воспользоваться смогут лишь те пассажиры, которым разрешен перелет в условиях действующих ограничений», – говорят в АТОР.

Как сообщал «Новый День», международное авиасообщение из Екатеринбурга разрешено с 8 февраля. Авиакомпании уже заявили о рейсах в Минск и Дубай. Кольцово уже готово отправлять и принимать зарубежные рейсы. В международном терминале заработал второй пункт сдачи тестов на коронавирус.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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