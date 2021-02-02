В расписании Кольцово появились рейсы на Занзибар, в Доминикану и Таиланд, но полетят ли самолеты – вопрос

В расписании аэропорта Кольцово на март появились рейсы в Турцию, Доминикану, Таиланд и Вьетнам. Некоторые из этих стран пока не готовы принимать российских туристов. В аэропорту пояснили, что эти рейсы в расписании можно считать лишь предварительными планами авиакомпаний, которые до марта могут поменяться.

Как передает корреспондент «Нового Дня», в расписании Кольцово на февраль появились рейсы в ОАЭ (с 8 и 14 февраля готовы летать авиакомпании «Россия» и Flydubai и на Занзибар (авиакомпания Royal Flight). По словам источников на туррынке, скорее всего, вылеты именно в Эмираты состоятся. В Танзанию рейсы тоже могут быть запущены, поскольку ранее туристы из Екатеринбурга летали со стыковками в других городах, а теперь появится возможность улетать напрямую. А вот что касается планов на март, то пока заявленные рейсы выглядят скорее как желание прощупать почву.

В частности, в расписании Кольцово на март есть рейсы авиакомпании «Россия» в Анталью, которые перевозчик планирует выполнять раз в неделю, по понедельникам. Со 2 марта авиакомпания Azur Air (обычно выступает перевозчиком по программам туроператора Anex Tour) заявляет рейсы в Доминикану (аэропорт Ла-Романа), этот же перевозчик планирует летать в марте во Вьетнам (Нячанг), Таиланд (Пхукет и Паттайя). Но пока вылеты в многие из этих стран выглядят маловероятными. Например, Россия хоть и возобновила авиасообщение с Вьетнамом, но туристов там не ждут – разрешен въезд только с гуманитарными, рабочими и иными целями.

Как пояснили в пресс-службе Кольцово, авиакомпании, вероятно, заявили рейсы на март, желая тем самым обозначить свои будущие намерения. Кроме того, это позволяет занять удобные временные слоты. И в случае если полеты действительно возобновятся, перевозчик сможет поставить реальные рейсы на выбранные даты и время.

Однако ожидать, что до конца зимнего сезона из Екатеринбурга полетят самолеты в экзотические страны, не стоит, считает президент Уральской ассоциации туризма, руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

«В расписании Кольцово действительно могут и появляться, и исчезать рейсы. Это запрос авиакомпаний, который меняется. Но мы не ожидаем в этом зимнем сезоне какие-либо рейсы по дальнему зарубежью, кроме ОАЭ, – прокомментировал Михаил Мальцев. – Во многих из этих стран попросту еще не ждут российских туристов. Даже если ограничения будут сняты, вряд ли туроператоры в такой короткий срок смогут заполнить самолеты, поэтому ставить полетные программы пока нет целесообразности».

При этом президент УАТ не исключает возможности, что какие-то туристические компании в ближайшее время могут открыть продажи туров с вылетом из Екатеринбурга по зарубежным направлениям. В случае, если борта не удастся заполнить, туристам предложат перелет со стыковкой в другом городе.

«Вылеты из Кольцово были приостановлены на 10 месяцев. Сейчас основная сложность для туроператоров еще и в том, что рынок сильно изменился. Изменились финансовые возможности туристов, психология. Туроператоры пока не знают, какие направления выстрелят в каком регионе. Поэтому будут действовать крайне осторожно», – резюмировал Михаил Мальцев.

Как сообщал «Новый День», международное авиасообщение из Екатеринбурга будет открыто с 8 февраля. Сейчас уже начались продажи билетов в Дубай, Минск и Ларнаку.

На данный момент Россия возобновила авиасообщение со следующими странами: Турция, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Казахстан, Киргизия, Беларусь, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Эфиопия, Сейшелы и Великобритания. Формально возобновлено авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. С 8 февраля откроются полеты в Грецию и Сингапур. Но в каждой из вышеперечисленных стран действуют свои коронавирусные ограничения для граждан из России.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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