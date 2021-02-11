Некоторые рейсы в Занзибар и ОАЭ полностью распроданы: как туристы отреагировали на открытие Кольцово

С момента открытия международных вылетов из Кольцово туристы раскупили почти все места на рейсах в южные страны. Самыми популярными оказались ОАЭ и Занзибар, а также Анталья. Сегодня по многим направлениям остались только самые дорогие билеты.

Международные вылеты из Екатеринбурга стали доступны с 8 февраля. Пока уральцы могут улететь лишь в несколько стран, въезд россиян в которые не запрещен. Отсутствие широкого ассортимента и ограниченное количество рейсов привело к тому, что буквально за неделю были разобраны туры с вылетами из Кольцово в феврале и марте. По данным екатеринбургских туристических компаний, на 100% заполнен первый рейс на Занзибар, который вылетит 13 февраля. Почти полностью продан рейс в Дубай на 14 февраля. С 19 числа начинаются вылеты в Анталью, но и здесь скоро может не остаться мест – уральцы полетят в Турцию на весенние школьные каникулы.

«Новость об открытии Кольцово, конечно, не означала глобального открытия вылетов в ту же минуту. Но она вызвала интерес у туристов, и мы видим, что с момента открытия возрос спрос. С 14 февраля начинаются вылеты в Дубай, а с марта там уже сезон. И на март 90% рейсов в ОАЭ из Екатеринбурга уже распроданы. Сейчас остались только самые дорогие билеты, – рассказала «Новому Дню» директор туристической компании «Пангея» Екатерина Ермолаева. – С 19 февраля полетят рейсы в Анталью, с 1 и 24 апреля будет две цепочки в Стамбул, и вот здесь еще есть шанс поймать хорошее предложение хотя бы на майские праздники».

Турагенты прогнозируют, что падения цен в ближайшее время ждать не стоит. Сейчас из регионов летает не очень много рейсов – их количество регламентировано квотами Росавиации. Поэтому места будут заканчиваться быстро.

«Не получится планировать путешествия, как в прошлые годы. Надеяться, что я завтра пойду и поймаю горящий тур. На ближайшие даты мест уже точно не будет. И ждать низких цен не стоит», – отметила Анастасия Ермолаева.

В Уральской ассоциации туризма считают, что открытие Кольцово – несомненное благо, особенно для реализации туров по акции раннего бронирования. Путевки в ту же Турцию на лето будут пользоваться большей популярностью при наличии прямых вылетов. Что касается экзотических направлений вроде Занзибара, первые рейсы действительно могут хорошо заполняться, но вряд ли полетная программа будет долгой.

«Если не будет никаких альтернатив по пляжному отдыху, то рейсы на Занзибар будут иметь успех. Но если сетка полетов из Кольцово будет расширяться, то могут возникнуть сложности с заполнением самолетов. К тому же Занзибар не настолько емкое [по номерному фонду] направление, как Анталья», – отметил президент УАТ Михаил Мальцев.

По словам Мальцева, сейчас в расписании Кольцово есть и несколько неоднозначных направлений. Таких, по которым либо еще не получены допуски Росавиации, либо нет разрешения на авиасообщение между страной и Россией.

«Возможно, у держателей рейсов есть уверенность, что к моменту полетов разрешения будут получены. Либо рейсы будут иметь другой статус (в пандемию авиакомпании, например, продавали билеты на пассажирско-грузовые рейсы, – прим. ред.), либо будет перенос даты вылета на более поздний срок», – отметил Михаил Мальцев.

По возвращении из-за границы уральцам нужно будет заполнить специальную форму на портале госуслуг, а затем в течение трех дней загрузить результаты теста на коронавирус. В международном терминале Кольцово для удобства туристов открылся пункт тестирования. Не нужно сдавать тесты только тем, кто уже привит.

Кстати, ранее «Новый День» писал, что в расписании Кольцово после новости об открытии появлялись рейсы во Вьетнам, Таиланд, Доминикану. Но сейчас, спустя неделю, они из расписания исчезли.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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