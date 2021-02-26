Если Болгария откроет «зеленый коридор» для россиян, из Екатеринбурга могут запустить прямые рейсы

Власти Болгарии рассматривают возможность открыть «зеленые» туристические коридоры с рядом стран, в том числе и с Россией. Если договоренности будут достигнуты, из Екатеринбурга могут появиться прямые рейсы в Бургас и Варну. По мнению экспертов, пляжный и восстановительный отдых в Болгарии будет востребован у уральцев.

О постепенном восстановлении международного туризма рассказала вице-премьер и министр туризма Болгарии Марияна Николова, пишет «Интерфакс».

«Восстановление международного туризма и свободного перемещения путешественников между странами – это основа туристической деятельности, поэтому так важно принять меры по заключению двусторонних соглашений для создания «зеленых туристических коридоров» с рядом ключевых въездных рынков Болгарии, в частности, с Израилем, Россией, Грецией, Польшей, Турцией, Украиной, Молдавией, Чехией, Словакией, Германией и Великобританией», – цитирует пресс-служба слова Николовой.

Туристический сезон в Болгарии должен начаться в конце мая, но сначала он будет рассчитан на местных жителей. Иностранцев, вероятно, будут ждать летом. Предполагается, что гости из других стран поедут на небольшие курорты, будут избегать скопления людей.

Для российского, и в частности, для уральского туррынка Болгария является одним из ключевых партнеров, считает президент Уральской ассоциации туризма, руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев. Поэтому в случае достижения договоренности о «зеленых» туристических коридорах из Екатеринбурга турпоток будет.

«Вопрос возобновления взаимодействия в случае отсутствия консолидированного решения Евросоюза мы обсуждаем с болгарской стороной еще с осени. Обсуждали и с Марияной Николовой, и с представителями генконсульства, посольства Болгарии. Желание Болгарии видеть наших туристов – огромно, и это не пустые слова. Рынок ориентирован на нашего туриста, проведена огромная подготовительная работа. И я уверен, что мы найдем правовое решение вопроса, – прокомментировал Михаил Мальцев. – Более того – мы ведем переговоры с одной из болгарских авиакомпаний, которая несмотря на нестабильность ситуации, имеет желание связать прямым авиасообщением Екатеринбург и Варну, и это – помимо рейса в Бургас, который, я уверен, будет в случае возобновления авиасообщения».

По словам Мальцева, Болгария в постковидный период готова предложить россиянам не только традиционный пляжный отдых, но и хорошие восстановительные программы для укрепления иммунитета.

«Например, в горах Родопы есть небольшой городок Велинград с населением 15 тысяч человек. Его считают спа-столицей Балкан. Там 4-5-звездочных отелей больше, чем в Екатеринбурге, который считается столицей федерального округа. То есть емкости хватит на большое количество туристов», – рассказал Михаил Мальцев.

Напомним, международное авиасообщение из Екатеринбурга открыто с 8 февраля. Сейчас можно напрямую улететь в Беларусь, Азербайджан, Турцию, Танзанию, ОАЭ и в другие страны со стыковкой. Спрос на первые заграничные рейсы был огромным: билеты были распроданы на 100%.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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