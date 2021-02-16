Из Кольцово запустили чартеры в Турцию

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово после долгого перерыва вновь запустили прямые рейсы в Турцию. Сегодня на популярный курорт Анталья отправился первый самолет авиакомпании Royal Flight, которая будет выполнять чартерные рейсы по вторникам и пятницам.

«Первый рейс с полной загрузкой, со 192 пассажирами на борту, вылетел из Кольцово во вторник в 07:38 по местному времени. 19 февраля вылет запланирован в 04:55, а с 23 февраля полеты запланированы еженедельно по вторникам и пятницам в 03:30 местного времени на самолете Boeing 737-800», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Там добавили, что Анталья – самое популярное зарубежное направление полетов из Екатеринбурга. По итогам 2019 года пассажиропоток на направлении превысил 687 тысяч человек. В 2020 году рейсы на турецкий курорт выполнялись до марта силами авиакомпаний Royal Flight и Red Wings.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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