Болгария объявила о старте туристического сезона с 1 мая, россиян тоже могут пустить

Министерство туризма Болгарии объявило о старте туристического сезона с 1 мая. В страну пустят вакцинированных туристов, туристов с отрицательными ПЦР-тестами и тестами на антитела. Для россиян рассматривается возможность «зеленого коридора».

О старте туристического сезона с 1 мая говорится на официальном сайте Министерства туризма Болгарии.

«Завтра моим распоряжением будут утверждены меры, которые коснутся мест для проживания, мест для приема пищи и развлечений и будут действовать на сезон 2021 года», – заявила вице-премьер, министр туризма Марьяна Николова.

Требования для въезда туристов в страну уже разработаны и согласованы с органами здравоохранения Болгарии, но нужны еще согласования с Евросоюзом. Скорее всего, в страну пустят три категории туристов: тех, кто переболел и имеет справку о наличии антител, тех, кто вакцинировался, и тех, кто сдаст ПЦР-тест на отсутствие коронавируса.

«После встречи, которую мы провели со всеми представителями туроператоров и всей индустрии, мы обеспечим безопасные зеленые коридоры для всех туристов, которые хотят посетить страну», – сообщил министр здравоохранения страны профессор Костадин Ангелов.

Туристические сайты говорят о том, что «зеленые коридоры» будут введены и для граждан из России. Как ранее говорили эксперты туррынка, Болгария может стать востребованой у туристов – здесь есть возможности для пляжного, экскурсионного и лечебного отдыха. Добавим, что на данный момент две авиакомпании уже имеют допуски Росавиации на выполнение полетов из Екатеринбурга в Бургас. Это «Икар» и Nord Wind. Также ведутся переговоры о запусках прямых рейсов из Кольцово в Варну. Но это станет возможным при открытии авиасообщения между Россией и Болгарией.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 15.03.21

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