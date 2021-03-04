Авиакомпаниям выдали допуски на полеты из Екатеринбурга в Черногорию, Болгарию и Израиль

Росавиация выдала допуски авиакомпаниям на полеты из Екатеринбурга в Армению, Белоруссию, Болгарию, Черногорию и на Кипр. Часть перевозчиков получили право на регулярные полеты, часть – на чартеры.

Росавиация опубликовала приказ о выдаче допусков российским авиакомпаниям на выполнение рейсов по ряду направлений. «Уральские авиалинии» получили разрешение на регулярные вылеты из Екатеринбурга в Ереван, Гюмри (Армения), на Пафос (Кипр), в Подгорицу (Черногория). Red Wings выдали допуск на рейсы Екатеринбург – Ереван, Nord Wind – в Минск (Беларусь). Разрешение Росавиации летать на Кипр из Кольцово получили также авиакомпании «Россия» (2 раза в неделю) и Nord Wind (раз в 11 дней) – обе могут вылетать в Ларнаку.

Также Росавиация утвердила допуски на выполнение чартеров из Екатеринбурга в Болгарию и Израиль на сезон лето-2021. В Бургас могут летать авиакомпании «Икар» и Nord Wind, в Тель-Авив – Nord Wind. Напомним, ранее власти Болгарии говорили о возможности устроить для российских туристов «зеленый коридор» для посещения туристов. Если это случится, некоторые авиакомпании всерьез рассматривают возможность запуска прямых рейсов из Кольцово.

Допуски авиакомпания «Уральские авиалинии» получила также на вылеты в Баку, Ереван и Минск из многих российских городов (Ростова-на-Дону, Перми, Новосибирска, Красноярска, Калининграда и других). Другие авиакомпании получили право летать из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в Варадеро (Куба). Из Москвы же перевозчики получили допуски на полеты в Марокко, Литву, Сербию, Словению, Эстонию, Черногорию.

«Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», – уточняют в Росавиации.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 04.03.21

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