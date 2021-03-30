Первый рейс на Кипр из Екатеринбурга запланирован на 21 апреля

Кипр официально объявил, что с апреля туристы из России могут прилетать на отдых при условии двух отрицательных тестов на коронавирус. Первый рейс из Москвы запланирован на 4 апреля, из Екатеринбурга – на 21 апреля. Но турагентства пока с осторожностью относятся к направлению: ранее открытие Кипра неоднократно переносилось.

Накануне министерство здравоохранения Кипра опубликовало новый список стран, поделенных на категории. Россия попала в «красную» зону, туристы из которой могут приезжать на отдых при соблюдении некоторых условий. Как пишет сегодня «Вестник Ассоциации туроператоров России», пассажирам необходимо будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до вылета. По прибытии на Кипр нужно будет пройти экспресс-тестирование и оплатить 30-32 евро с человека. Также за сутки до своего рейса необходимо заполнить заявку на Cyprus Flight Pass. По данным АТОР, консульства Республики Кипр в РФ уже возобновляют прием заявлений на оформление про-визы.

Первый «туристический» рейс на Кипр из Москвы запланирован на 4 апреля. Сейчас авиакомпании ставят «грузопассажирские» рейсы. При этом официально регулярное авиасообщение между Россией и Кипром до сих пор не возобновлено. Поэтому турагенты из Екатеринбурга пока с осторожностью смотрят на возможное открытие направления. Более того – ранее сообщалось, что Кипр будет доступен для россиян с марта, но дата неоднократно переносилась. Недавно Росавиация выдала допуски на полеты на Кипр из Кольцово двум авиакомпаниям: «России» и Nord Wind, но это тоже не означает начала полетной программы.

«Мы пока Кипр не бронируем. И вам не советуем. Лучше синица в руках, как говорится. У ведущего туроператора по Кипру планируется первый вылет из Москвы 4 апреля. Вот 4 апреля и подождем). Если улетит, мы беремся за Кипр, а пока увольте. Из Екатеринбурга первый рейс планируется 21 апреля», – пишут в телеграме турагентства Friends Travel из Екатеринбурга.

Напомним, слухи об открытии Кипра с марта ходили еще в декабре. Уже тогда некоторые туроператоры открыли бронирование в эту страну. Но, естественно, вылеты не состоялись.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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