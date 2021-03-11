Авиакомпаниям дали допуски на полеты в Египет, Иорданию и Испанию

Росавиация опубликовала очередной приказ о допусках авиакомпаний к регулярным и чартерным рейсам. Перевозчикам разрешили летать из Екатеринбурга в Иорданию, Испанию, Египет, Узбекистан и на Кипр. Но полеты пока не начнутся.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте Росавиации, допуск для выполнения регулярных рейсов на Родос получила авиакомпания Royal Flight, в Каир разрешили летать «Уральским авиалиниям». Допуски на рейсы в Шарджу получили «Россия» и «Уральские авиалинии». Также многим авиакомпаниям дали разрешение на вылеты из Екатеринбурга в разные аэропорты Узбекистана (Карши, Бухара, Фергана, Нукус и другие). Из всех этих допусков перевозчики могут пока воспользоваться разрешением на полеты в Египет и ОАЭ – авиасообщение между этими странами и Россией уже открыто, но нужны допуски от встречной стороны, если того пожелают перевозчики.

Кроме того, Росавиация выдала допуски на выполнение чартеров в Акабу (Иордания) авиакомпании Nord Wind и Барселону (Испания) «Уральским авиалиниям».

Напомним, ранее перевозчики получили разрешение регулятора на рейсы из Екатеринбурга в Армению, Белоруссию, Болгарию, Черногорию и на Кипр.

«Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», – уточняют в Росавиации.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 11.03.21

Бизнесменов просят не дарить Куйвашеву поздравления в глянце. / Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу увековечат на памятной монете. / КПРФ: перестановки, расставания, московские гости. Спецпроект «Нового Дня». Партии, которые мы выбираем (РЕТРОСПЕКТИВА. ЧАСТЬ 4). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»