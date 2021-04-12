Барселону могут открыть для российских туристов уже осенью

Российские туристы смогут отправиться на отдых в Барселону в конце лета или осенью. Об этом заявила директор туристического консорциума Барселоны (Turisme de Barcelona) Мариан Муро.

«Мы исходим из того, что ЕС разработает «зеленый паспорт» для входящих в него стран к концу июня, это предварительный план. Регламент будет предусматривать, что будут заключаться соглашения с третьими странами на основании взаимности о передвижении их граждан… Мы исходим из сроков конец лета – октябрь», – цитирует Муро РИА «Новости».

Россияне уже бронируют туры на летний период. «В поисках брони жилья Барселона занимает среди россиян 15 место в мире и первое в Испании», – рассказала Муро.

На этой неделе руководство туристического консорциума Барселоны посетит Москву и Санкт-Петербург для встречи с представителями отрасли, где представит свою стратегию развития туризма после пандемии.

Барселона, Зоя Осколкова

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