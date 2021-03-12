Из Екатеринбурга с конца марта появится прямой рейс в Шарджу

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 23 марта поставит прямой рейс еще в один штат ОАЭ – Шарджу. Полеты будут выполняться каждую неделю по вторникам.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. Накануне стало известно, что Росавиация выдала перевозчику допуск на полеты в Шарджу. Также «Уральские авиалинии» получили право летать из Екатеринбурга в Египет и Узбекистан.

Напомним, международное авиасообщение из Кольцово возобновилось с 8 февраля. Рейсы в ОАЭ игроки туррынка считают одними из самых востребованных: билеты раскупаются задолго до даты вылета. Многие уральцы отправятся в Эмираты на майские праздники. Но до сих пор большиство перевозчиков предлагали только один вариант перелета – в Дубай.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 12.03.21

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