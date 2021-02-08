С сегодняшнего дня из Кольцово возобновляются международные вылеты

С сегодняшнего дня из Екатеринбурга официально можно улететь за рубеж. Первые международные рейсы запланированы в Ереван, Дубай, на Занзибар.

Первым международным рейсом из Екатеринбурга после долгого перерыва стал рейс в Ереван 6 февраля (вылеты в Армению и Беларусь разрешены с 1 февраля). Но для всех остальных направлений Кольцово открывается только сегодня. Правда, в расписании на 8 февраля нет вылетов за рубеж. Предполагается, что основные полетные программы начнутся с 13 февраля.

В частности, как сообщает пресс-служба Кольцово, с 13 февраля авиакомпания NordWind запускает рейсы в Ереван. 13 и 24 февраля на Занзибар отправится Boeing 767 авиакомпании Royal Flight. С 14 февраля из Екатеринбурга могут быть возобновлены рейсы в Дубай. Выполнять полеты в ОАЭ планируют авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Россия» один раз в неделю по воскресеньям.

В аэропорту Кольцово все пассажиры должны носить защитные маски. При входе нужно пройти тепловизионный контроль. Места общего пользования, стойки регистрации обрабатываются дезинфицирующими средствами. О необходимости соблюдения социального дистанцирования напоминают информационные указатели и звуковое оповещение.

По возвращении из-за границы уральцам нужно будет заполнить специальную форму на портале госуслуг, а затем в течение трех дней загрузить результаты теста на коронавирус. В международном терминале Кольцово для удобства туристов открылся пункт тестирования. Не нужно сдавать тесты только тем, кто уже привит от коронавируса.

Ранее «Новый День» сообщал, что авиакомпании также продают билеты в Стамбул, Минск и Ларнаку. В расписании Кольцово на март появляется все больше рейсов во Вьетнам и Таиланд. Но, как ранее отмечали эксперты в беседе с корреспондентом «Нового Дня», не стоит ожидать, что все эти рейсы состоятся. Скорее всего, в текущем сезоне вылетов в Юго-Восточную Азию не будет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 08.02.21

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