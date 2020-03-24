«Нас выгоняют из гостиницы, рейсов нет», – рассказы россиян, застрявших в Индии

Тысячи российских туристов не могут вылететь из Индии из-за закрытия воздушных границ. Завтра «Аэрофлот» заберет тех, кто покупал билеты этой компании. Что делать остальным – непонятно, посольство внятных разъяснений не дает. Ситуация серьезно осложняется тем, что в Индии закрыто движение внутри страны, вылеты запланированы только из Дели, но ни доехать из других городов, ни тем более долететь в столицу, например, с Гоа нереально.

«Мы с мужем планировали уехать с Гоа ближе к лету, но мне пришлось вернуться в Россию раньше, чтобы сделать визу, обратно улететь не смогла, а муж остался там. Сегодня у них был последний день, чтобы купить продукты, – это нужно было сделать до 10 утра, и все. По улицам ходят полицейские, проверяют, чтобы никто не выходил. Местные считают, что виноваты туристы. Пока они не сильно агрессивно настроены, но агрессия растет. Я уже знаю, что кого-то из домов выгоняют. А у кого-то виза заканчивается, и непонятно, что им делать. Местные хотят, чтобы все уехали, кричат в спину: «Корона, корона, уходи!". Если что-то случится, с медпомощью все будет плохо, у них больницы переполнены, я слышала истории о том, что один парень ногу потерял, девушка умерла – потому что такая медицина. И я думаю, в приоритете у них будут, конечно, местные. Слышала, до вчерашнего дня у них на коронавирус вообще тестов не было», – рассказала «Новому Дню» жительница Нижнего Тагила Евгения.

По ее словам, на Гоа обстановка пока не сильно ужасная, потому что там есть русскоязычное сообщество, есть владельцы отелей, которые своим знакомым готовы сдавать номера за небольшую плату. Но как выбираться из штата, она не представляет. Консульство попросило скинуть все данные на электронную почту и обещало что-то придумать. На Гоа, как подсчитали сами туристы, застряло около от 500 до 1000 человек. А рейсы обещают только из Дели, причем вывозить будет «Аэрофлот» – сначала по своим билетам, потом (ожидается) по билетам других авиакомпаний.

«Наши собираются в группы, обсуждают вылеты, у кого-то по пять рейсов уже отменили. Завтра обещали рейс из Дели, но туда никто добраться не сможет. Из Гоа самолеты отменили, автобусами тоже нельзя, да я и не знаю как, туда поезд 36 часов идет», – говорит Евгения. Отметим, минспорта и туризма Белоруссии сообщает, что 26 марта будут вывозить с Гоа своих туристов и россиян транзитом через Россию – но застрявшие на Гоа об этом ничего не слышали.

Еще одну историю о «приключениях» в Индии рассказала в фейсбуке екатеринбурженка Полина Мудрова. Она находится в городе Вриндаван, это в 120 км от Дели. Ночью ее выгнали из гостиницы. «Всех белых выгоняют из гостиниц. Либо отказываются селить в принципе, либо требуют предоставить документ о здоровье. По факту, это филькина грамота – сделать анализ на коронавирус невозможно нигде, кроме крупных городов. Так что нас просят просто измерить температуру в больнице и предоставить бумагу по этому поводу. Однако ни одна больница этой бумаги не дает. В итоге люди не могут заселиться в отели. А на тех, кто уже имеет комнаты, полиция устраивает облавы, заставляя предоставить этот документ, который нам никто дать не может», – пишет Полина. Ей удалось найти место ночевки через знакомых. Но ехать в Дели она не может, потому что селиться там будет негде.

«Завтра, 25 марта, «Аэрофлот» организует спецрейс из Дели, в 5:50. Однако первым делом на него посадят тех, кто имеет билеты «Аэрофлота» с 23 по 31 марта. Затем тех, у кого билеты на другие числа. И лишь потом тех, у кого билеты других авиакомпаний. У меня Air Astana, которая давно забила на своих пассажиров, я не получила ответа ни на один свой запрос. На данный момент я решила не ехать в Дели в аэропорт. Поскольку если меня не посадят на рейс, я окажусь на улице в Дели без жилья. Ни одно такси не согласится везти нас обратно (я нахожусь в городе Вриндаван, это 120 км от Дели). Гостиницы в Дели также не селят иностранцев. На сайте посольства есть перечень некоторых из них, кто подтвердил готовность предоставить жилье белым, но они достаточно дорогие. Кроме того, как передают из посольства, уже сейчас полиция игнорирует официальное письмо Российского посольства о разрешении на проезд, и туристов, кто уже находится в Дели и пытается проехать в аэропорт, не пускают. Я уже молчу о том, что российские граждане, оказавшиеся в других городах, и вовсе не имеют возможности попасть на рейс, так как внутреннее перемещение по Индии также заблокировано. При этом агрессия со стороны местных только нарастает. Есть случаи нападения и применения насилия в отношении белых, иногда трудно приобрести продукты».

По ее мнению, туристов из Индии вывозить должен не «Аэрофлот», а спецборт МЧС. По оценкам Ростуризма, большинство российских путешественников находятся в Юго-Восточной Азии, странах Карибского бассейна и Турции.

Росавиация указывает, что непростая ситуация сложилась в Венгрии, Марокко, Испании, Черногории, Молдавии, Португалии и на Мальте. В оценке числа туристов, которые не могут вернуться в Россию, ведомства разошлись. Но про Индию не говорит ни одно из них. Власти обещали вывезти всех организованных туристов, находящихся за границей, на этой неделе. Что касается самостоятельных туристов, то известно лишь, что ими Ростуризм «занимается совместно с Росавиацией и МИД России».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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