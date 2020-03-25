Опубликован перечень вывозных рейсов для россиян, застрявших за рубежом из-за пандемии

МИД России опубликовал список рейсов, которыми будут вывозиться российские граждане, оказавшиеся в затруднительном положении за границей в связи с ситуацией с коронавирусом, когда закрываются границы и прекращается транспортное сообщение по всему миру. Информация об этом размещена в среду, 25 марта, в Facebook российского внешнеполитического ведомства.

В перечень вошли авиарейсы из Бельгии, Нидерландов, Канады, Доминиканы, Аргентины, Бразилии, Вьетнама, Лаоса, Египта, Индии, Италии, Испании, Португалии, США, Турции, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Филиппин и Эфиопии.

В МИД России отметили, что этот список «не является всеобъемлющим, обновляется в оперативном режиме по мере поступления новых данных».

В ведомстве попросили «проверять информацию по выезду из каждой страны на официальных ресурсах, таких как официальные сайты авиакомпаний, сайты и аккаунты российских посольств и генеральных консульств в социальных сетях, а также интернет-ресурсы Министерства транспорта России и Росавиации», говорится в сообщении.

Стоит отметить, что у россиян, находящихся в тех странах, где им требуется оказание помощи по возвращению на родину, остались сутки для передачи необходимых данных о своем местонахождении в российские посольства и консульства. По информации МИД РФ, формирование списков для организации вывозных рейсов завершается в 14:00 по местному времени в четверг, 26 марта. Однако с учетом разницы во времени у некоторых соотечественников за границей остается меньше суток для того, чтобы сообщить, нуждаются ли они в помощи с вылетом.

Ранее сообщалось, что Египет не могут покинуть около 2 тысяч россиян. Люди находятся на курортах в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе, с которыми у России нет прямого сообщения. Туристы самостоятельно прибыли в Египет на рейсах через Минск, Стамбул или Казахстан. Как стало известно сегодня, первые вывозные рейсы в Москву запланированы на 26 марта. Их будет выполнять «Белавиа». Об этом сообщила российская дипмиссия в Египте в своем Facebook. «В предварительном плане планируется ежедневно осуществлять по два рейса из каждого города», – отметили в посольстве РФ в Каире.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.03.20

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