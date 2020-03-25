Более пяти тысяч российских туристов не могут вернуться из ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах более 5 тысяч россиян не могут улететь домой из-за закрытия авиасообщения. Туроператоры оказались не в силах помочь туристам. К решению вопроса подключились дипломаты. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По нашим оценкам, более пяти тысяч российских граждан планировали выезд из ОАЭ в ближайшие дни. Где им там сейчас размещаться – непонятно, отели закрываются. При этом, когда страной закрыто воздушное пространство и аэропорт, туроператоры ничего сделать не могут. Помочь может только государство», – сказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Власти ОАЭ закрыли авиасообщение с 25 марта. Вчера Flydubai выполнила вчера последний вывозной рейс в Москву. Четыре перелета сегодня были отменены, как и рейсы Emirates и Etihad. «Альтернатив на ближайшее время у российских перевозчиков нет», – сообщается на сайте ассоциации.

Ситуация усугубляется тем, что многие отели скоро сами уйдут на самоизоляцию, и непонятно, что будет с туристами. Некоторые турагентства оплачивают продление проживания, а другие предлагают путешественникам взять на себя дальнейшие расходы.

АТОР обратилась к консульству России в Дубае и Северных Эмиратах с просьбой инициировать согласование с профильными ведомствами организации вывозных рейсов из ОАЭ в Россию. «Мы также подумываем об обращении в Ростуризм. В свою очередь, «Турпомощь» помочь не может, потому что резервный фонд используется только при банкротствах туроператоров, а их не происходит», – отметила Ломидзе.

Посольство РФ в ОАЭ запросило россиян, не имеющих возможности вернуться на Родину из-за введенных ограничений, заявить о себе не позднее 27 марта. Для этого необходимо заполнить анкету, размещенную на сайте АТОР, приложить копии загранпаспортов и отправить на электронную почту Генерального консульства России в Дубае (condubai@mid.ru). Информацию передадут в Минтранс России.

Дубай, Зоя Осколкова

Дубай. Другие новости 25.03.20

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