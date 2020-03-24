Всех организованных туристов вернут в Россию в течение недели

До 31 марта практически все организованные туристы вернутся в Россию. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Большинство российских путешественников находятся в Юго-Восточной Азии, странах Карибского бассейна и Турции.

По словам Догузовой, за последнюю неделю число российских организованных туристов, которые находятся за границей, сократилось со 100 тысяч до 57,8 тысяч человек. «Более половины из организованных туристов вернутся в Россию планово: по тем билетам, которые были у них на руках. Это произойдет в ближайшие несколько дней. Оставшиеся организованные туристы вернутся до конца месяца либо также планово, либо, если дата их вылета приходится на более поздний срок, туроператоры сейчас по возможности предлагают им более ранние варианты возвращения домой», – сообщила глава Ростуризма.

Самостоятельными путешественниками, которые столкнулись с трудностями за рубежом, ведомство занимается совместно с Росавиацией и МИД России. В частности, речь идет о таких проблемных ситуациях, как в случае с Марокко и Филиппинами.

Напомним, в связи с распространением коронавируса нового типа россиянам советуют воздержаться от поездок за пределы страны. Туроператорам также рекомендовали не отправлять туристов за рубеж и по возможности переносить даты путешествий до нормализации эпидемиологической обстановки.

«Туроператоры хорошо понимают все существующие риски и проявляют высокий уровень социальной ответственности, прежде всего перед людьми. Более того, отрасль сегодня вносит активный вклад в нормализацию эпидемиологической обстановке в стране, прекратив реализацию туров за рубеж», – добавила Догузова.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.03.20

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