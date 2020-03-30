Екатеринбуржцы по-прежнему не могут выбраться из Индии: одни заперты в деревне, другие не могут попасть на рейс

Жители Екатеринбурга в числе других россиян остаются на территории Индии, где введен режим ЧС. Туристы не могут выехать в Россию: обещанных вывозных рейсов мало, купить билет на них сложно. Но даже имея билет, не все смогут улететь: добраться до аэропорта из отдаленных деревень невозможно – в стране не ходит никакой транспорт.

В РИА «Новый День» обратились россияне, которые сейчас буквально заперты в отдаленной индийской деревне в штате Гоа. Семья Подоприхиных (папа, мама и трехлетняя дочь) жили в Индии с ноября и 26 марта должны были лететь домой, но из-за закрытия авиасообщения рейсы отменились. Более того – семья не может даже добраться до ближайшего аэропорта, находящегося в 65 километрах. Из деревни не ходит никакой транспорт, нанять частников нельзя – в стране введен режим ЧС. Застрявшим туристам уже нечего есть: магазины и аптеки не работают, действует комендантский час.

«Завтра будет рейс в Россию. Стоимость билетов – порядка 80 тысяч с человека. Подоприхины готовы купить билеты, даже по такой завышенной цене, но нет гарантии, что они смогут добраться до аэропорта. Они живут на севере Гоа. В деревне Керим. До аэропорта Даболим 65 километров, – сообщил в редакцию РИА «Новый День» друг семьи. – Обращались в МИД. Ответа не получили. Никто не выходит с ними на связь. До посольства не дозвониться. Если они не улетят в ближайшее время, будут подвержены серьезной опасности – без еды, воды и медикаментов».

Связаться с Максимом Подоприхиным на момент публикации не удалось. Судя по последним постам екатеринбуржца в соцсетях, россияне, запертые на Гоа, активно общаются в чатах. Всего, по их подсчетам, в штате несколько тысяч человек, которые оказались в подобной ситуации. Списки на эвакуацию были отправлены в МИД России, но никакой реакции не последовало. Россияне пишут письма в адрес администрации президента, в которых просят рассмотреть вопрос эвакуации российских граждан из Гоа (не из Дели) в ближайшее время.

Между тем эвакуация российских туристов из Дели (это другой штат) тоже идет медленно. Судя по информации сообщества «Русские в Индии», очередной вывозной рейс организует «Аэрофлот» 1 апреля. Но попасть на него смогут далеко не все. Приоритет отдадут тем, кто уже имеет авиабилет этой компании на другие даты.

Как ранее уже писал «Новый День», в Дели сейчас находится другая екатеринбурженка – Полина Мудрова. Она на своей личной странице в фейсбуке рассказывает о ситуации в стране и попытках добраться домой.

«На данный момент я также не сижу и не жду помощи от родного МИД РФ, понимаю что это, скорее всего, бесполезно, несмотря на мое обращение ранее. Я купила второй билет на вылет, на этот раз у «Аэрофлота». И даже с этим билетом нет гарантии, что я улечу. Возможно, меня ждет еще третья или даже четвертая покупка», – пишет Полина.

По словам девушки, в конце прошлой недели представители посольства России в Индии встречались с группой российских туристов, которые не смогли вылететь 25 марта и остались в Дели (это порядка 30 человек). Им сообщили, что в ближайшее время рейсы МЧС для эвакуации россиян из Индии не планируются.

В Дели ситуация с негативным отношениям к русским чуть лучше, чем в отдаленных районах и в Гоа.

«Ситуация в месте, где я сейчас нахожусь, стала спокойнее, – пишет Полина. – ...Намного сложнее обстановка в Гоа. Здесь уже идут стычки местных жителей с полицией, люди (как туристы, так и индийцы) сидят без еды. Полиция и народные дружины запрещают выходить из дома даже после 21:00, в разрешенное местными властями время».

Добавим, посольство России в Индии объявило на странице в фейсбуке о новых рейсах из Гоа и Нью-Дели. Из Гоа сегодня должен вылететь рейс авиакомпании «Россия», из Нью-Дели 1 апреля полетит «Аэрофлот». Оба рейса коммерческие, но билетов на них почти нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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