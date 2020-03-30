российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 марта 2020, 12:09 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Екатеринбуржцы по-прежнему не могут выбраться из Индии: одни заперты в деревне, другие не могут попасть на рейс

Жители Екатеринбурга в числе других россиян остаются на территории Индии, где введен режим ЧС. Туристы не могут выехать в Россию: обещанных вывозных рейсов мало, купить билет на них сложно. Но даже имея билет, не все смогут улететь: добраться до аэропорта из отдаленных деревень невозможно – в стране не ходит никакой транспорт.

В РИА «Новый День» обратились россияне, которые сейчас буквально заперты в отдаленной индийской деревне в штате Гоа. Семья Подоприхиных (папа, мама и трехлетняя дочь) жили в Индии с ноября и 26 марта должны были лететь домой, но из-за закрытия авиасообщения рейсы отменились. Более того – семья не может даже добраться до ближайшего аэропорта, находящегося в 65 километрах. Из деревни не ходит никакой транспорт, нанять частников нельзя – в стране введен режим ЧС. Застрявшим туристам уже нечего есть: магазины и аптеки не работают, действует комендантский час.

«Завтра будет рейс в Россию. Стоимость билетов – порядка 80 тысяч с человека. Подоприхины готовы купить билеты, даже по такой завышенной цене, но нет гарантии, что они смогут добраться до аэропорта. Они живут на севере Гоа. В деревне Керим. До аэропорта Даболим 65 километров, – сообщил в редакцию РИА «Новый День» друг семьи. – Обращались в МИД. Ответа не получили. Никто не выходит с ними на связь. До посольства не дозвониться. Если они не улетят в ближайшее время, будут подвержены серьезной опасности – без еды, воды и медикаментов».

Связаться с Максимом Подоприхиным на момент публикации не удалось. Судя по последним постам екатеринбуржца в соцсетях, россияне, запертые на Гоа, активно общаются в чатах. Всего, по их подсчетам, в штате несколько тысяч человек, которые оказались в подобной ситуации. Списки на эвакуацию были отправлены в МИД России, но никакой реакции не последовало. Россияне пишут письма в адрес администрации президента, в которых просят рассмотреть вопрос эвакуации российских граждан из Гоа (не из Дели) в ближайшее время.

Между тем эвакуация российских туристов из Дели (это другой штат) тоже идет медленно. Судя по информации сообщества «Русские в Индии», очередной вывозной рейс организует «Аэрофлот» 1 апреля. Но попасть на него смогут далеко не все. Приоритет отдадут тем, кто уже имеет авиабилет этой компании на другие даты.

Как ранее уже писал «Новый День», в Дели сейчас находится другая екатеринбурженка – Полина Мудрова. Она на своей личной странице в фейсбуке рассказывает о ситуации в стране и попытках добраться домой.

«На данный момент я также не сижу и не жду помощи от родного МИД РФ, понимаю что это, скорее всего, бесполезно, несмотря на мое обращение ранее. Я купила второй билет на вылет, на этот раз у «Аэрофлота». И даже с этим билетом нет гарантии, что я улечу. Возможно, меня ждет еще третья или даже четвертая покупка», – пишет Полина.

По словам девушки, в конце прошлой недели представители посольства России в Индии встречались с группой российских туристов, которые не смогли вылететь 25 марта и остались в Дели (это порядка 30 человек). Им сообщили, что в ближайшее время рейсы МЧС для эвакуации россиян из Индии не планируются.

В Дели ситуация с негативным отношениям к русским чуть лучше, чем в отдаленных районах и в Гоа.

«Ситуация в месте, где я сейчас нахожусь, стала спокойнее, – пишет Полина. – ...Намного сложнее обстановка в Гоа. Здесь уже идут стычки местных жителей с полицией, люди (как туристы, так и индийцы) сидят без еды. Полиция и народные дружины запрещают выходить из дома даже после 21:00, в разрешенное местными властями время».

Добавим, посольство России в Индии объявило на странице в фейсбуке о новых рейсах из Гоа и Нью-Дели. Из Гоа сегодня должен вылететь рейс авиакомпании «Россия», из Нью-Дели 1 апреля полетит «Аэрофлот». Оба рейса коммерческие, но билетов на них почти нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 30.03.20

В центре Екатеринбурга на пустой дороге водитель устроил ДТП на встречке (ФОТО). / После окончания каникул школьников вернут на удаленку. / Неизвестный подарил 40-й больнице аппарат ИВЛ. Минздрав купит еще 16. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

«Нас выгоняют из гостиницы, рейсов нет», – рассказы россиян, застрявших в Индии

Метки / Коронавирус из Китая

Патрулирование, сирены и разъяснительные беседы – как в Свердловской области борются с коронавирусом

Жителей дома в Караганде заперли под замок из-за карантина

Русский врач из спецмиссии в Бергамо рассказал, почему в Италии болеет так много людей

Премьер Италии предрек вспышку антиевропейских настроений из-за коронавируса

В Сербии от коронавируса скончался епископ Валевский

После окончания каникул школьников вернут на удаленку

Мишустин велел регионам проработать введение всеобщего карантина по примеру Москвы

Магазины, которые вчера открылись для торговли самым необходимым, сегодня снова закрыты (ФОТО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, В мире, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Туризм, Коронавирус из Китая,