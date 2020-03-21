Около 9 тысяч россиян не могут вернуться из-за рубежа

Около 9 тысяч российских граждан не могут вернуться на Родину. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Наиболее сложная ситуация сложилась в семи странах. В целом в 30 государствах требуется принять оперативные меры для доставки россиян.

«Около 9 тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на Родину», – написала Захарова на своей странице в Facebook. Она также добавила, что дипломаты круглосуточно общаются со всеми уголками мира.

Накануне в Росавиации состоялось заседание рабочей группы, которая занимается вопросами возращения российских граждан из-за границы. Обсуждался список из 30 стран, где требуется принять оперативные меры для доставки россиян. Самая сложная ситуация сложилась в Венгрии, Марокко, Испании, Черногории, Молдавии, Португалии и на Мальте.

«В течение ближайших трех дней планируется осуществить перевозку из Испании (3 рейса, «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии»); Черногории (3 рейса, «Сибирь», «Победа»), Португалии (4 рейса, «Аэрофлот»). Также завтра 2 рейса в Кишинёв выполнит «Аэрофлот», при этом будут перевезены граждане Молдавии», – сообщается на сайте Росавиации.

Кроме того, особенно остро строит вопрос с вывозом россиян из Марокко, так как со страной нет прямого воздушного сообщения. Определяется точное число граждан России, которые хотят вернуться домой. Параллельно ведется работа с властями Марокко для получения необходимых разрешений. Вывозом россиян из этой страны будет заниматься «Аэрофлот».

Всех российских граждан, у которых возникли трудности с возращением, просят обращаться на телефоны горячих линий Ростуризма и МИД РФ.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.03.20

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