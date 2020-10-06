Аэропорт Кольцово и Роспотребнадзор прокомментировали ситуацию с пунктом тестирования на ковид

Оперативный штаб и аэропорт Кольцово ответили на жалобы свердловчан, которые столкнулись с трудностями во время сдачи теста на ковид в местном пункте. Как уже писал «Новый день», прилетающие жалуются, что у пункта не соблюдается дистанция, нет организованной очереди, отсутствуют стрелочная навигация и специализированная разметка.

Как сообщили «Новому Дню» в оперштабе, в аэропорту соблюдаются все требования Роспотребнадзора: «Ранее пункт был переведен на круглосуточный режим работы. В отдельном окне регистратор записывает прибывших в базу, а мазок берет медицинский работник на специально организованном месте».

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Кольцово, в аэропорту принимаются усиленные меры профилактики распространения коронавируса. «На территории аэропорта обязательно ношение защитной маски. Все посетители аэропорта проходят тепловизионный контроль, а места общего пользования и стойки регистрации обрабатываются дезинфицирующими средствами. О необходимости соблюдения социального дистанцирования напоминают информационные указатели и звуковое оповещение. Информационные указатели располагаются во всех зонах аэропорта, в том числе перед пунктом тестирования на Covid», – рассказали в пресс-службе аэропорта. На фотографии, предоставленной агентству, видно, что разметка у пункта тестирования действительно нанесена.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

Екатеринбург. Другие новости 06.10.20

Екатеринбургские депутаты заблокировали поправки, разрешающие уплотнительную застройку: «Нас жители проклянут, если примем такое». / С довыборов в ЕГД сходит второй кандидат: «Сдал в 10 раз меньше подписей, чем нужно». / МинАПК: уборочная кампания в Свердловской области заканчивается. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»