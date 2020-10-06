Прилетающие жалуются на организацию пункта тестирования на ковид в Кольцово: ни разметки, ни дистанции

Уральцы, вернувшиеся из-за границы, и поэтому обязанные сдать анализ на ковид, жалуются на несоблюдение социальной дистанции у пункта экспресс-тестирования на Covid-19 и отсутствие стрелочной навигации по аэропорту.

Как уже писал «Новый День», сейчас в круглосуточном пункте экспресс-тестирования работают три медсестры. Однако увеличение количества медицинских работников, по всей видимости, не поспособствовало организации дисциплины в очередях.

Как рассказал «Новому Дню» музыкант и путешественник Михаил Лузин, перед пунктом тестирования не соблюдается социальная дистанция, а также нет организованной очереди. «Я вернулся из Турции, в связи с чем как прибывшему из-за рубежа мне было необходимо сдать тест на Covid-19. К сожалению, мне пришлось делать его в аэропорту Кольцово. Во-первых, на входе в пункт тестирования образуется неорганизованная толпа. Даже перед лицом заболевания, которое вот-вот обрушит мировую экономику, наши люди не умеют ни держать дистанцию, ни заходить на тестирование хоть в каком-то порядке. И это, с одной стороны, менталитет, а с другой – отсутствие организации, элементарной разметки на полу нет. Во-вторых – может, это просто я в неудачный момент попал – в пункте тестирования полетел сервис электронной регистрации. Сначала это привело к ожиданию в очереди на час, а затем тестирование пошло в «ручном режиме», без занесения в базу данных. После чего мне сказали: вы завтра позвоните, если результат на почту не придет, – сообщил Михаил Лузин. – Неделей ранее я сдавал ПЦР-тест в стамбульском аэропорту Сабиха, и если сравнивать пункт тестирования у нас и в Турции – это просто небо и земля. Во-первых, на полу имеется разметка, очередь ограничена с обеих сторон красными лентами, и люди дисциплинированно соблюдают дистанцию. Во-вторых, там все происходит не в одно окошко, а все распределено. Сначала ты подходишь в отдельное окно регистрации. Потом идешь в окно оплаты, и уже после, с чеком, ты подходишь в третье окно, где тебе выдают пробирку со штрих-кодом. И далее идешь с этой пробиркой на тестирование к медсестре. В Турции хорошо еще то, что результаты ты можешь узнать сам через специальный сайт, тебе не нужно ждать, пока кто-то позвонит. Лично я получил свой отрицательный результат уже спустя пять часов».

По словам Лузина, несмотря на неотлаженность процесса в Кольцово, сотрудники пункта тестирования – настоящие профессионалы. «У меня к ним нет абсолютно никаких нареканий. Медицинские работники ответственно выполняют свою работу. Медсестры понимают, что в такой обстановке нервы начинают сдавать, поэтому они максимально доброжелательны. Хотелось бы, чтобы администрация Кольцово прислушалась к посетителям и организовала стрелочную навигацию на выходе из зоны прилёта, поскольку бегать по аэропорту и искать этот пункт – занятие не из приятных. Также не помешало бы нанести на пол разметку, которая поможет организовать очередь, и люди перестанут сбиваться в кучу», – поделился екатеринбуржец.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об обязательной изоляции всех лиц, прибывающих на территорию РФ, до получения результатов тестирования на Covid-19. Соответствующее постановление главного санитарного врача России опубликовано на официальном портале правовой информации.

Екатеринбург, Марина Симбирятина

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