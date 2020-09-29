В пункте тестирования на коронавирус в Кольцово проверили уже больше 2 тысяч человек (ФОТО)

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сдали анализы на коронавирус уже 2 074 человека, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области.

Сейчас в пункте экспресс-тестирования работают три медсестры, поскольку одной оказалось недостаточно – в выходные в Кольцово прилетевшим из-за рубежа людям пришлось стоять около пяти часов в очереди, чтобы получить возможность провести ПЦР-анализ. Вместе с тем, небольшие очереди есть и сейчас, но время ожидания взятия мазка существенно сократилось.

Напомним, пункт заработал в начале сентября, но лишь на прошлой неделе его сделали круглосуточным. До этого момента он работал с 8:00 до 16:30. Стоимость исследования – 1 800 рублей с человека.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 29.09.20

«Уктусский стрелок» рухнул на пол во время оглашения приговора (ФОТО). / Житель Карпинска, задолжавший по алиментам 1,7 млн рублей, был снят с самолета. / Медицинский кластер «Академический» станет инвестиционным проектом Среднего Урала. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»