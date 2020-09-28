Роспотребнадзор борется с очередями в пункте тестирования на Covid-19 в Кольцово

Свердловское управление Роспотребнадзора приняло меры, чтобы сократить очереди в пункте тестирования на коронавирус в аэропорту Кольцово.

Как сообщили «Новому Дню» в надзорном ведомстве, на шестой день круглосуточной работы пункта тестирования пиковая нагрузка составила около 300 человек (прежде после прибытия бортов максимальная нагрузка не превышала 30-50 человек). В связи с ростом спроса на тестирование решено увеличить штат медработников в пункте. Теперь там работают три медсестры одновременно.

Напомним, с 23 сентября пункт тестирования в аэропорту работает круглосуточно. Сдать анализ можно на первом этаже в зоне прилета международных авиалиний (терминал В). Прежде пункт работал ежедневно, но только с 09:00 до 16:30, и многие пассажиры, в том числе возвращавшиеся из-за рубежа стыковочными рейсами через Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону просто не попадали в пункт в часы его работы. Напомним, тест в Кольцово стоит 1800 рублей. Результаты присылают на почту на официальном бланке в течение суток.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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