Пункт тестирования на Covid-19 в Кольцово теперь круглосуточный

Пункт тестирования на коронавирус в Кольцово теперь работает круглосуточно, об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. Сдать анализ можно на первом этаже в зоне прилета международных авиалиний (терминал В).

Прежде пункт работал ежедневно, но только с 09:00 до 16:30, и многие пассажиры, в том числе возвращавшиеся из-за рубежа стыковочными рейсами через Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону просто не попадали в пункт в часы его работы.

Напомним, тест в Кольцово стоит 1800 рублей. Результаты присылают на почту на официальном бланке в течение суток.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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