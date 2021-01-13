За предновогодние праздники и каникулы 55 туристов вернулись на родину с коронавирусом

За последний месяц в Свердловскую область из других стран вернулись более 4400 человек, из них только у 55 человек тест на коронавирус, сданный по прилете, оказался положительным. Еще 300 человек обследование вообще не проходили, их ожидает штраф.

Как сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе, всего с 1 августа 2020 года в Свердловскую область прибыло 54439 человек.

«В первые 3 дня после возвращения из-за рубежа прошли обследование на COVID-19 методом ПЦР и уведомили должным образом о полученных результатах 53075 человек. У 954 человек результат тестирования оказался положительным», – сообщили в оперштабе данные с августа.

Если сравнить их с данными за середину декабря, выходит, что за последний месяц 300 туристов не прошли обследование на Covid-19 и не загрузили данные на Госуслуги. В отношении 165 человек с 16 декабря https://newdaynews.ru/ekaterinburg/711468.html уже составлены протоколы. 46 человек суды уже оштрафовали, на общую сумму 723 тысячи рублей уже выписаны, то есть средняя сумма штрафа составляет около 16 тысяч рублей.

Всего с августа судами Свердловской области наложен 191 штраф на общую сумму 1,9 миллиона рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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