Турцию не открыли: что делать уральцам, у которых куплен тур на июнь

Оперштаб России принял решение продлить запрет на вылеты в Турцию до 21 июня. Уральцам, купившим путевки, придется выбирать: лететь сейчас на российский юг или в другие открытые страны, переносить тур на 2022 год, или ехать осенью в Турцию, но уже в другие отели. «Конечно, будут недовольные. Решения могут привести к разочарованию. Но у нас до сих пор действуют правила пандемии», – комментирует эксперт.

Накануне оперштаб принял решение продлить запрет на вылеты в Турцию до 21 июня. Это значит, что все, у кого были куплены туры на даты со 2 по 21 число, сейчас оказались перед выбором: что делать с внесенными деньгами. По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, туроператоры, вероятно, предложат те же варианты, что были при закрытии Турции с апреля по июнь.

«Скорее всего, будут те же шаблоны. Не думаю, что решение оперштаба вызвало удивление у туроператоров. Думаю, порядок действий они сохранили. Таким образом, у туристов будет три варианта. Отдохнуть сейчас, в июне, но изменить направление – выбрать что-то из ассортимента, предложенного оператором. Второй вариант – перенести тур на 2022 год с сохранением дат и выбранного отеля в Турции. Третий – перенести отдых на осень, но отели будет предлагать уже туроператор», – рассказал Михаил Мальцев.

Как известно, почти все хорошие отели на юге России в этом году уже раскуплены. Так что эксперт не исключает ситуации, когда туроператоры будут предлагать туристам отели 3* по цене турецких 5*.

«Либо не исключаю возможности, что можно будет выбрать условно Калининградскую область или какие-то другие российские туристические направления, – говорит Михаил Мальцев. – Да, для кого-то из туристов такие решения будут неудобными и наверняка приведут к разочарованию. Но у нас до сих пор действуют правила пандемии, что поделать».

На форуме Umama туристы, у которых куплены поездки из Екатеринбурга в Турцию на июнь, обсуждают сложившуюся ситуацию. Многие выбрали вариант отдохнуть сейчас, но в другой стране. В частности, выбирают Египет с перелетом в Каир. Людей не пугает даже долгий наземный трансфер: от Каира до курортов ехать от 6 до 8 часов на автобусе.

«Я уже хоть пешком готова на море идти», – говорит одна из форумчан.

Другие думают выбрать Кипр – туда летают грузопассажирские рейсы из Екатеринбурга. Но такой отдых будет существенно дороже Турции. «Вы цены видели на Кипр? Нам доплата выходит от 50тр и это только на полупансион и не 1я линия. Еще тесты до/после и в порту по €30 с носа», – пишет екатеринбурженка.

В туристических агентствах говорят, что столкнулись с очередной волной недовольства со стороны клиентов. «В мессенджерах – одни маты. Непонятно такое решение нашего правительства. А самое главное – зачем было тянуть до последнего дня?» – поделился с корреспондентом «Нового Дня» менеджер одного из екатеринбургских агентств.

На вчерашнем заседании оперштаба принято решение со 2 июня возобновить авиасообщение с Великобританией. Но летать будут только регулярные рейсы из Москвы в Лондон трижды в неделю. Кроме того, с 10 июня для россиян откроют авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией и железнодорожное – с Белоруссией. С того же числа будет увеличено количество авиарейсов в Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет и Сербию.

«Остается верить, что запустят из Екатеринбурга рейсы в Грецию и откроют прямые вылеты на курорты Египта», – говорят агенты.

Михаил Мальцев добавил, что и Хорватия может стать популярным направлением, если Росавиация разрешит совершать из Екатеринбурга хотя бы грузопассажирские рейсы.

«Мы проведем неформальные встречи с туроператорами, обсудим возможность возвращения прямого рейса из Екатеринбурга на курорты Хорватии, но не в Загреб – из него долго добираться до пляжной зоны. Мы и раньше обсуждали возможность развития туризма в Хорватию с Урала, но была сильная конкуренция со стороны других направлений. Сейчас ее нет. А хорваты готовы встречать россиян: выдают визы, простые условия въезда. Думаю, направление может сыграть этим летом», – рассказал Михаил Мальцев.

Добавим, что туроператоры не теряют надежду на то, что в июне получится запустить и полетные программы в Грецию и Болгарию. Но для этого нужны соответствующие официальные решения властей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 01.06.21

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