Россия продлила запрет на полеты в Турцию и Танзанию до конца июня

Правительство РФ решило не возобновлять авиасообщение с Турцией и Танзанией до 21 июня. Решение принято на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом с вице-премьером Татьяной Голиковой.

«С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно», – сообщается на сайте кабмина.

Напомним, в апреле заболеваемость Covid-19 в Турции и Танзании резко выросла, и Россия приостановила полеты в эти страны с 15 апреля до 1 июня. Некоторые представители отрасли предполагали, что запрет на полеты в Турцию и Танзанию могут продлить до середины июня.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина назвала решение оперштаба ударом для турбизнеса. У полумиллиона россиян были путевки в Турцию до конца мая, и 60% из ни не стали отменять туры, выбрав новую дату в июне.

«Решение принято в последний момент. У туроператоров уже возникли серьезные проблемы с туристами, которые не понимали, смогут ли они лететь в Турцию после 1 июня… Теперь к сотням тысячам туристов добавляются еще примерно полмиллиона тех, кто приобрел туры в Турцию на июнь и далее», – цитирует Тюрину «Интерфакс».

Представитель РСТ отметила, что туроператоры не могут предложить россиянам адекватную замену турецкому отдыху: российские курорты ниже классом и уже заполнены, а самые популярные у туристов страны закрыты.

«Из-за продления запрета часть туристов начнут все же требовать возврата средств, а из чего их возвращать, когда нет продаж?», – задалась вопросом Тюрина.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 01.06.21

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