«Мы надеемся...» Ростуризм допустил открытие турецких курортов для россиян к июлю

В Ростуризме допустили, что россияне смогут поехать на турецкие курорты уже в июле. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова.

«Мы надеемся, что позитивная динамика у турецких коллег продолжится и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты», – сказала она в эфире НТВ.

При этом руководитель Ростуризма обратила снимание на то, что решение о восстановлении авиасообщения с Турцией принимает не ее ведомство, а оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Догузова также сообщила, что примерно 1 млн россиян «в той или иной степени забронировал и внес деньги за Турцию», а общий объем обязательств туристических компаний перед гражданами по турам в Турцию составляет почти 30 млрд рублей.

«Честно скажу, я, как руководитель ведомства профильного, переживаю за тех граждан, которые уже приобрели путевки в Турцию», – отметила чиновница.

Полеты в Турцию были приостановлены с 15 апреля из-за всплеска заражений коронавирусом. 31 мая оперштаб по борьбе с коронавирусом в России продлил ограничения по авиасообщению до 21 июня. До этой же даты приостановлены полеты в Танзанию.

Как сообщал «Новый День», туроператоры обозначили условия по переносам несостоявшихся июньских туров на Турцию. Большинство компаний предлагает туристам выбрать другое направление с доплатами или изменить даты вылета в Турцию вплоть до июня будущего года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.06.21

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