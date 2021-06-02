Туроператоры назвали правила переносов несостоявшихся июньских туров в Турцию

Туроператоры назвали свои условия по переносам заявок на Турцию в июне. Большинство компаний предлагает туристам выбрать другое направление с доплатами либо изменить даты вылета в Турцию вплоть до июня 2022 года. Всего от закрытия авиасообщения пострадали 795 тысяч человек.

Ассоциация туроператоров России подсчитала, сколько путевок куплено в Турцию на период со 2 по 21 июня, когда страна останется закрытой для россиян. По данным ведущих шести компаний, на отдых должны были вылететь 262 тысячи человек. Еще 5-10 тысяч человек могли забронировать туры в небольших компаниях. При средней сумме заявки в 810 евро общая сумма туров составит 212,2 миллиона евро. Из этой суммы, по предварительным подсчетам, туристы оплатили туроператорам порядка 35%, – сообщает сегодня «Вестник АТОР». Если считать всех туристов, которые не вылетели в Турцию с 15 апреля и не вылетят до 21 июня, – таких наберется 795 тысяч.

В течение последних суток туроператоры на своих сайтах, в рассылках турагентам, в телеграм-каналах выкладывали условия переносов турецких туров и перебронирований на другие направления. Как и писал «Новый День», условия остались почти такие же, как при переносе апрельских и майских туров.

Так, Anex Tour в телеграме пишет, что на данный момент будут аннулированы только туры до 21 июня. Те, кто должны лететь после этой даты, вынуждены ждать очередного решения оперштаба, но доплаты можно не вносить вплоть до 21-го. Аннулированные туры можно перенести на Турцию (с более поздними вылетами), Мальдивы, Кубу, Танзанию (более поздние вылеты), Египет (через Каир). Кроме того, с вылетами до 21 июня можно перебронироваться на ОАЭ, Кипр, Тунис, Россию и Абхазию, Хорватию и Мексику. Перенос средств осуществляется по текущему курсу доллара. Туристы, которые уже успели пообщаться со своими менеджерами, говорят, что по большинству направлений нужны существенные доплаты – не менее 100 тысяч рублей. В России на указанные даты отелей почти нет, как и в Абхазии.

Pegas Touristik предлагает на своем официальном сайте два основных варианта. Аннулированные туры с датами заездов до 21 июня можно перебронировать на все открытые направления с вылетом до 31 декабря 2021 года. Но перенос средств – по текущему курсу, доплаты вносить тоже придется по нынешним ценам сайта. Второй вариант – сохранить выбранный тур в Турцию (отель, даты) – на период с 14 апреля до 21 июня 2022 года.

У Coral Travel три варианта. Первый – выбрать равнозначный тур в Турцию с датой заезда с 22 июня по 15 июля, либо с 1 сентября по 30 ноября. Второй вариант – перенести отдых на год, в таком случае сохраняется и выбранный отель, и даты вылета (плюс-минус 5 дней), но в 2022 году. Успеть это сделать надо до 1 июля 2021 года. Третий – выбрать новый тур на любые даты и направления, но по текущей стоимости в поиске туроператора. Оплаченные ранее за Турцию средства будут фиксироваться в рублях.

Примерно такие же условия и у других крупных операторов. Узнать подробнее можно у менеджера, у которого бронировался тур.

Как ранее писал «Новый День», многие уральцы уже выбрали отдых по другим направлениям. Кто-то полетит на Кипр, кто-то – в Египет через Каир. Но в большинстве случаев туристам придется доплатить немаленькую сумму. Те, кто выбрал отдых в России, говорят, что столкнулись с проблемой подтверждения выбранных отелей: мест во многих уже не осталось. Кроме того, людей беспокоит, что в Сочи в этом году прохладно и в июне море еще не успеет прогреться.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/725766.html

https://newdaynews.ru/tourism/725746.html

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/725324.html

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