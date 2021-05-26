В июне из Кольцово могут появиться вылеты в Грецию и Болгарию

В расписании Кольцово на июнь появились рейсы в Грецию и Болгарию. Представители туротрасли считают, что оба направления будут популярны у уральцев, если вылеты действительно состоятся. По обоим странам ждут официальных решений.

Летать в Ираклион с 10 июня по четвергам, с 20 июня – по воскресеньям планирует авиакомпания NordWind, с 17 июня – «Уральские авиалинии». Информация о рейсах появилась в расписании Кольцово. В болгарскую Варну готова выполнять полеты с 5 июня AzurAir. Однако пока нельзя сказать, что эти рейсы однозначно состоятся. Авиасообщение между Россией и Грецией официально разрешено, но до сих пор летали только регулярные рейсы в Афины из Москвы. С Болгарией авиасообщение еще не разрешено оперштабом РФ.

«Я думаю, полеты в Варну будут востребованы, если они состоятся. Рейсов в этот болгарский город из Екатеринбурга не было с 2011 года. Если все разрешения будут получены от оперштаба, от Росавиации, то я даже не сомневаюсь в успехе полетной программы, – прокомментировал «Новому Дню» президент Уральской ассоциации туризма, руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев. – Кроме того, если полеты в Болгарию разрешат, мы увидим не только рейсы в Варну, добавятся и рейсы в Бургас и, возможно, в другие регионы. Востребованность направления в сегодняшних условиях очевидна».

Болгария с 1 мая разрешила въезд гражданам России. Привитые вакциной «Спутник V» могут даже не сдавать тест на коронавирус, остальным потребуются результаты ПЦР-исследования. Как уже писал «Новый День», визовые центры и консульства возобновили выдачу болгарских виз, в том числе в Екатеринбурге.

Что касается Греции, по информации наших источников, некоторые туроператоры уже даже начали продажу туров в Ираклион на июнь с вылетами из Кольцово.

«Такой шаг – это риски самих туроператоров, которые они берут на себя. Сегодня есть ограничения по рейсам в Грецию. Но думаю, что и туда откроют вылеты из Екатеринбурга. Если не к назначенному времени, то чуть позже. В таком случае будут сдвигаться даты начала туров», – рассказал Михаил Мальцев.

Греция также уже выдает визы в Екатеринбурге. Авиасообщение со страной открыто, но пока авиационные власти не согласовывают большое количество допусков. Для въезда в Грецию россиянам потребуется сертификат о вакцинации, в том числе «Спутником V», либо отрицательный ПЦР-тест. Также нужно будет заполнить электронную форму, в которой указывается место пребывания в стране.

Добавим, что всем вернувшимся в Россию из-за рубежа придется дважды сдавать тест на коронавирус. Для среднестатистической семьи из трех человек поездка из-за множества анализов подорожает на 10-30 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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