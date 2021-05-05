Болгария начнет выдачу виз россиянам после 17 мая

Власти Болгарии намерены возобновить выдачу виз россиянам в своих визовых центрах в России. Оформление виз начнется не ранее 17 мая, но документы начали принимать 5 мая.

Визовый центр Болгарии в Москве планирует возобновить оформление въездных документов для туристов после согласования с российскими ведомствами. В МИД РФ соответствующее решение будет принято до 11 мая.

«Консульство планирует начать прием документов на визы гражданам Российской Федерации не ранее 17 мая после согласования деталей с МИД, Ростуризмом и Росавиацией», – цитирует заявлении центра ТАСС.

Источники «Вестника АТОР» сообщили, что в болгарских дипмиссиях уже принимают документы для оформления виз с назначенного срока.

«Консульский отдел при Посольстве Республики Болгария в Москве, а также Генеральные консульства Болгарии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге с 5 мая снова открыли прием документов на визы от российских граждан», – рассказали собеседники издания.

Ранее Болгария заявила, что с 1 мая готова принять россиян, привитых «Спутником V», без справки об отрицательном ПЦР-тесте. Туристы после вакцинации могут посетить страну не ранее 14 дней после введения препарата, а вот непривитым придется показать отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов до въезда.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 05.05.21

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