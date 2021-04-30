Болгария впустит россиян со «Спутником V» без ПЦР-тестов

Болгария с 1 мая примет россиян, привитых «Спутником V», без справки об отрицательном ПЦР-тесте. Российский препарат вошел в список вакцин, одобренных болгарским Минздравом, сообщает «Вестник АТОР».

Прививка одобренным препаратом должна быть поставлена не позднее 14 дней до въезда в Болгарию. Непривитым туристам придется показать отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов до въезда. В страну впустят и с положительным тестом на антитела, если иностранец переболел Covid-19 за 15-180 дней до исследования.

А вот всем иностранцам, кто приедет из Индии, Бангладеш, Бразилии, стран Африки, придется повернуть назад. Для них запрет на въезд останется действующим.

Власти Болгарии готовы начать оформление виз для россиян, и скорее всего оставят прежние правила подачи документов.

«С высокой долей вероятности правила выдачи виз россиянам и необходимый для этого комплект документов останутся без изменений», – пояснил гендиректор TEZ TOUR Воскан Арзуманов.

Как сообщал «Новый День», в середине марта Болгария начала подготовку к началу туристического сезона. Власти объявили, что с 1 мая готовы принять вакцинированных туристов, иностранцев с отрицательными ПЦР-тестами и тестами на антитела.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.04.21

Париж приступает к снятию ковидных ограничений. / За ночь родители подали 10 тысяч заявлений в загородные лагеря, но в некоторых места еще есть (СПИСОК). / В России появятся 12 субсидированных чартеров для туристов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»