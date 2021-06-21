Эксперты рассказали, когда полетят рейсы в Турцию, Болгарию и Грецию и сколько будет стоить отдых

С завтрашнего дня из Екатеринбурга после двухмесячного перерыва начнут летать прямые рейсы в Турцию, 24 июня должен вылететь первый самолет в Ираклион, а ближе к июлю в расписании должна появится Болгария. На Кипр теперь тоже можно попасть легально: не на грузопассажирских, а на чартерных и регулярных рейсах. «Новый День» узнал, на каких условиях пускают в эти страны и сколько стоит пляжный отдых.

Турция – от 55 тысяч за двоих

Напомним, на пятничном заседании оперштаб России разрешил возобновить авиасообщение с Турцией, Болгарией, Грецией, Кипром и другими странами, в том числе самолеты полетят из Екатеринбурга. Первые с середины апреля три рейса в Турцию отправятся из Кольцово уже завтра. На них сотни туристов попадут в Анталью. В дальнейшем полетная программа будет только нарастать, говорят эксперты.

«Туроператоры, которые являются держателями чартерных рейсов, запланировали большой объем перевозки в Турцию. И объемы будут только наращивать», – рассказал «Новому Дню» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

На фоне пятничной новости об открытии Турции для россиян цены на направление за три дня уже выросли на 10%, говорят эксперты. Судя по системам бронирования туроператоров, сегодня купить путевку в Анталью можно за 55 тысяч рублей на двоих, но речь идет об отеле 3* без питания, отдых по системе «все включено» в «тройке» обойдется от 62 тысяч за 7 дней. Цена более-менее приличных отелей рядом с морем начинается от 80 тысяч рублей за неделю на двоих (все включено).

«Цены действительно начали расти, но это не означает, что рост будет бесконечным. Стоимость может в какой-то момент и снижаться. Все будет зависеть от множества факторов: коронавирусных ограничений, популярности других стран, демпинга и так далее», – прокомментировал Михаил Мальцев.

Агентство Friends Travel в Екатеринбурге подготовило подробную памятку для туристов об актуальных правилах въезда в Турцию. Туристы должны будут за 72 часа перед вылетом зарегистрироваться на сайте Минздрава Турецкой Республики. ПЦР-тесты сдают все невакцинированные – не более, чем за 72 часа до рейса. Поставившие прививку россияне могут предъявить сертификат на английском языке с QR-кодом (признаются все вакцины). Вакцинация должна быть завершена не позднее чем за 14 дней до поездки в Турцию. Также разрешена справка с результатами экспресс-теста на антигены к коронавирусу, который был проведен не ранее чем за 48 часов до прибытия в Турцию. Детям от 0 до 5 лет тесты сдавать не надо, с 6 лет тест обязателен.

«При въезде в Турцию некоторых туристов могут выборочно обязать пройти ПЦР-тестирование. После взятия образцов туристы смогут проследовать в конечный пункт своего назначения. В случае положительного результата теста лечение будет проводиться в соответствии с протоколом Министерства здравоохранения по Covid-19. Находившиеся в тесном контакте с людьми с положительными результатами будут помещены под карантин сроком в 14 дней по указанным ими адресам. В случае отрицательного результата ПЦР-теста по прошествии 10 дней карантин будет отменён», – сообщили в агентстве Friends Travel.

Греция – от 115 тысяч рублей

На пятничном заседании оперштаб России расширил географию полетов в Грецию, разрешив авиакомпаниям совершать рейсы не только из Москвы в Афины, но и из регионов – на курорты. Первый рейс из Екатеринбурга в Ираклион запланирован на 24 июня. Билеты в открытой продаже на него стоят от 33,5 тысячи в одну сторону. То есть на двоих нужно не менее 120 тысяч в обе стороны.

Однако и по Греции полетная программа будет расширяться, говорят источники «Нового Дня» в туристической среде. С июля туроператоры планируют выполнять полетные программы на чартерах разных авиакомпаний. Уже сейчас в системах бронирования можно купить путевку, например, на Крит. Недельных отдых на двоих в отеле 3* без питания обойдется в 115 тысяч рублей (вылет 6 июля). Плюс нужно будет заплатить за оформление виз – их еще с весны начали выдавать визовые центры, в том числе в Екатеринбурге.

Для въезда в Грецию нужно заполнить «протокол прибытия в Грецию» и получить QR-код. Вакцинированные туристы могут предъявить сертификат, в том числе, можно предъявить документы и на русском языке. Последняя доза должна быть введена не менее чем за 14 дней до поездки. Остальные должны предъявлять результат ПЦР-теста, либо теста на наличие антител.

Болгария – от 95 тысяч рублей

На данный момент оперштаб России разрешил выполнять из Екатеринбурга два рейса в Болгарию в неделю: один – в Бургас, один – в Варну. Вероятнее всего, право на регулярную перевозку отдадут «Уральским авиалиниям». Но, как рассказали источники «Нового Дня», туроператоры «Библио Глобус» и Anex Tour тоже рассматривают Болгарию в качестве одного из перспективных направлений и рассчитывают получить разрешение на совершение чартеров из Кольцово. В таком случае рейсов может быть больше.

Как рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, вопрос о запуске рейсов в Болгарию, вероятно, будет решен в ближайшие несколько дней. При этом эксперт уверен, что направление может стать популярным. Но все зависит от цены.

«Цена будет ключевым вопросом. И многое будет зависеть от цен на авиаперевозку. Потому что на сегодняшний день сами болгары предлагают очень привлекательную стоимость отдыха, что может составить конкуренцию даже Турции. Но, например, два года назад цена рейсов из Екатеринбурга в Болгарию достигала 60 тысяч рублей, потому что был дефицит перевозки. Если в этом году дефицита не будет, то Болгария может стать конкурентом для Турции и других направлений», – прокомментировал Михаил Мальцев.

На данный момент туров на начало июля в продаже нет. Но один из фирменных офисов оператора Pegas Touristik на своем сайте предлагает отправиться в Бургас в конце июля – 24 числа. Минимальная стоимость тура на сегодняшний день составляет 95 тысяч рублей на двоих за недельный отдых в 3* без питания.

Для въезда в Болгарию туристам понадобится виза, оформить ее можно в Екатеринбурге. Вакцинированные туристы могут предъявить сертификат на английском языке с данными загранпаспорта (принимается вакцинация «Спутником»). Остальным нужно будет сдавать ПЦР-тест на коронавирус, либо тест на антигены (это не то же самое, что антитела).

Кипр – от 100 тысяч, рейсы станут легальными

Рейсы в Кипр из Екатеринбурга выполнялись еще с мая, несмотря на то, что официально авиасообщение со страной не было разрешено. Как уже писал «Новый День», туроператоры отправляли туристов на отдых на грузопассажирских рейсах. Причем продолжали это делать даже после угроз со стороны Ростуризма и Росавиации. Сейчас, вероятно, просто произойдет замена статуса рейсов – на чартерный или регулярный, в зависимости от того, какие документы авиакомпания получит в Росавиации. Уже на завтрашний день из Кольцово запланированы рейсы в Ларнаку. Стоимость отдыха на Кипре на ближайшие даты стартует от 100 тысяч рублей на двоих за 7 дней в отеле 3* без питания.

Виза для посещения Кипра оформляется онлайн. Непривитые россияне должны сдавать два ПЦР-теста на коронавирус: первый – за 72 часа до вылета, второй – в аэропорту Кипра (платно – от 30 евро). Тем, кто успел поставить обе дозы «Спутника», тест сдавать не нужно – достаточно сертификата на английском языке.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 21.06.21

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